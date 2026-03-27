A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalinde rakibi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi belli oldu.

Play-off turu yarı finalinde Slovakya, başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırladı.

Kosova, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.

Ev sahibi takımın golleri, 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada David Strelec'ten geldi.

Bu sonuçla Kosova, play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.

Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak.

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Dünya

Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş
Gündem

CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Tanju Özcan’ın haraç vermediği için Bolu’daki esnafa kan kusturduğu ortaya çıktı...
Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!
Gündem

Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Karadeniz'in huzuruna kasteden karanlık odaklar, İstanbul Boğazı girişinde Türk işletenli ham petrol tankerini hedef aldı. "ALTURA" isimli d..
Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!
Gündem

Danışmanı intihar eden DEM’li vekil hakkında şok iddialar!

DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz'in danışmanı Dilan Karaman, 27 Kasım 2025'te kendi canına son vermişti. Dilan Karaman'ın gerçeği yansı..
