Hazine bulmuş gibi seviniyorlar! O ilimizde yöre halkı dağlarda onu arıyor

Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, yağışlarla birlikte gün yüzüne çıkan kuzugöbeği mantarının bölgede daha çok Katran Dağı, Sazak ve özellikle Aziziye mevkisinde daha çok bulunduğunu söyledi. Kuzugöbeği sezonunda hobi olarak dağları gezdiğini belirten Kızıl, "Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan." dedi.