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Karadeniz'e ayrı bir güzellik katıyor: Kemere Köprüsü

  • Amasra'da bulunan tarihi Kemere Köprüsü, Roma döneminde inşa edilmiştir.

  • Bizanslılar döneminde 8. ve 9. yüzyıllarda onarım görmüştür.

  • Muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan köprü, Sormagil Mahallesi ile Boztepe-Zindan Mahallesi'ni birbirine bağlamaktadır.

  • Önceleri tekneleri zarar gören balıkçıların tekne onarımlarının yapıldığı bu alan, daha sonra tekne turlarına açılarak turizmin canlanmasına büyük katkı sağlamıştır.

  • Kemere Köprüsü tarih boyunca Cenevizliler, Bizans ve Osmanlı'nın hakimiyetine geçmiştir.

  • Köprünün genişliği 5.89 metre, boyu 29.69 metredir.

  • 2015’li yıllara kadar gelen süreçte su akıntısı yüzünden yıkılma tehlikesi geçiren köprü, 2016 yılında Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından restore edilmiştir.

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