Karadeniz'e ayrı bir güzellik katıyor: Kemere Köprüsü
Amasra'da bulunan tarihi Kemere Köprüsü, Roma döneminde inşa edilmiştir.
Bizanslılar döneminde 8. ve 9. yüzyıllarda onarım görmüştür.
Muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan köprü, Sormagil Mahallesi ile Boztepe-Zindan Mahallesi'ni birbirine bağlamaktadır.
Önceleri tekneleri zarar gören balıkçıların tekne onarımlarının yapıldığı bu alan, daha sonra tekne turlarına açılarak turizmin canlanmasına büyük katkı sağlamıştır.
Kemere Köprüsü tarih boyunca Cenevizliler, Bizans ve Osmanlı'nın hakimiyetine geçmiştir.
Köprünün genişliği 5.89 metre, boyu 29.69 metredir.
2015’li yıllara kadar gelen süreçte su akıntısı yüzünden yıkılma tehlikesi geçiren köprü, 2016 yılında Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından restore edilmiştir.