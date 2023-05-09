Karadeniz'den çıkan doğal gazla kurulacak! Üçte ikisi karşılanacak! Büyük sevinç var

Selçuklu Ziraat Odası Başkanı ve bölgede çiftçilik yapan İsmail Toklu, “Cumhurbaşkanımızın son 10 tane müjdesi vardı. Bunlardan bir tanesi gübre fabrikasıydı. Zaten çiftçimize bir güven ortaya koydu. Hükümetimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız çiftçimizin arkasında bulunduğu sürece biz üretmek için elimizden gelen her şeyi sarf edeceğiz. Bize güven geldi, daha önce korkuyorduk, ürettiğimiz zaman malımızı kaça satarız, kar edecek miyiz, edemeyecek miyiz diye düşünüyorduk. Sezonda gübremizi alacak mıyız alamayacak mıyız diye düşünüyorduk. Ama şimdi artık gübre fabrikamız da olacak, doğal gazımız da var. Yani enerjimizi ucuza almaya başlayacağız ve bundan dolayı bizde bir güven var. Biz daha çok işimize sarılacağız. Üretmek için elimizden geleni sarf edeceğiz. Biz güvendeyiz diyoruz” ifadelerini kullandı.