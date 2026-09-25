Gökyüzünde ortalık karıştı: Türk İHA'sı o ülkenin iki İHA'sını peş peşe düşürdü
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı insansız hava aracı, ROKETSAN mühimmatlarıyla İHA avlamaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı insansız hava aracı, ROKETSAN mühimmatlarıyla İHA avlamaya devam ediyor.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, BAYKAR’ın ürettiği AKINCI TİHA, Sudan’da RSF güçlerine ait Çin yapımı 2 adet CH-95 SİHA’sını aynı gün içinde düşürdü.
Yerli ve milli imkanlarla BAYKAR’ın ürettiği Sudan’a ait AKINCI TİHA’lar, ROKETSAN mühimmatlarıyla birlikte yeni bir başarıya daha imza attı. Sudan’da RSF güçleri tarafından kontrol edilen Çin yapımı 2 adet CH-95 Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) uçuşu AKINCI tarafından sonlandırıldı.
AKINCI, aynı gün içerisinde 2 hava hedefini etkisiz hale getirerek Sudan’daki hava-hava angajmanlarına yenilerini ekledi.
AKINCI TİHA’nın Sudan’daki hava-hava angajmanları son dönemde artış gösterdi. 20 Eylül’de Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne ait AKINCI TİHA, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN füzesi ile RSF’ye ait Çin yapımı bir CH-95 İHA’yı daha düşürmüştü. Söz konusu CH-95’in enkazına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, İHA’nın silah istasyonlarında TL-20 ve FT-8D güdümlü mühimmatların bulunduğu kaydedilmişti.
AKINCI’nın Sudan’daki operasyonları hava hedefleriyle de sınırlı kalmadı. Platform, RSF’nin kullandığı Çin yapımı FK-2000 hava savunma sistemlerine yönelik operasyonlarda da kullanıldı. AKINCI, 9 Eylül’de bir FK-2000 sistemini daha ROKETSAN üretimi mühimmatla imha etti.
AKINCI’nın farklı hedef tiplerindeki aktif görevi, platformun insansız hava araçlarına karşı gerçekleştirdiği operasyonların sahadaki örnekleri oldu.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
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