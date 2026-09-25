Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!
Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da başlatılan yargı sürecinde oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildiği iddia edildi.
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Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da başlatılan yargı sürecinde oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildiği iddia edildi.
"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği iddiasıyla gündeme gelen Yılmaz hakkında, 6 ay hapis cezası kararı verildi.
ARKADAŞININ ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Söz konusu iddialar, Yılmaz'ın eski erkek arkadaşı Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusuyla gündeme gelmişti.
İddialara göre Yılmaz, Almanya’da bulunduğu dönemde toplam bedelinin 285 bin euro olduğu botoks, dudak dolgusu ve lazer gibi çeşitli işlemler yaptırdı.
ERKEK ARKADAŞINI KEFİL GÖSTERMİŞ
Yılmaz aynı zamanda işlemler için eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ı kefil olarak gösterdi.
Yılmaz, daha sonra Aydın'dan ayrılarak Türkiye’ye döndü ve 285 bin euroluk ücreti ödemediği için hakkında icra takibi başlatıldı.
BORCUN BİR MİKTARINI ÖDEDİ Kefil olduğu için borçların büyük bir bölümünün kendisi tarafından ödendiğini iddia eden Aydın, elinde bulunan belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu’na sunarak dosyanın yargıya taşıdı.
"Yalan" ve "sahte" olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmasıyla dava farklı bir boyut kazandı.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Haberde, yürütülen yargı sürecinin ardından Biran Damla Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiği bilgisine yer verildi.
Biran Damla Yılmaz'ın yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı, belgelerin Türkiye'de yapılacak hukuki başvurularda kullanılacağı belirtilirken Yılmaz hakkında Almanya'daki olası yakalama kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı, uluslararası adli işbirliği prosedürlerine göre gerçekleşeceği bildirildi.
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