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Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

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Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da başlatılan yargı sürecinde oyuncu hakkında 6 ay hapis cezası verildiği iddia edildi.

#1
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde İlhan Şen ile birlikte başrolü paylaşan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

6 AY HAPİS CEZASI ALDI

#3
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği iddiasıyla gündeme gelen Yılmaz hakkında, 6 ay hapis cezası kararı verildi.

#4
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

ARKADAŞININ ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

#5
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Söz konusu iddialar, Yılmaz'ın eski erkek arkadaşı Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusuyla gündeme gelmişti.

#6
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

İddialara göre Yılmaz, Almanya’da bulunduğu dönemde toplam bedelinin 285 bin euro olduğu botoks, dudak dolgusu ve lazer gibi çeşitli işlemler yaptırdı.

#7
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

ERKEK ARKADAŞINI KEFİL GÖSTERMİŞ

#8
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Yılmaz aynı zamanda işlemler için eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ı kefil olarak gösterdi.

#9
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Yılmaz, daha sonra Aydın'dan ayrılarak Türkiye’ye döndü ve 285 bin euroluk ücreti ödemediği için hakkında icra takibi başlatıldı.

#10
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

BORCUN BİR MİKTARINI ÖDEDİ Kefil olduğu için borçların büyük bir bölümünün kendisi tarafından ödendiğini iddia eden Aydın, elinde bulunan belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu’na sunarak dosyanın yargıya taşıdı.

#11
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

"Yalan" ve "sahte" olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmasıyla dava farklı bir boyut kazandı.

#12
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Haberde, yürütülen yargı sürecinin ardından Biran Damla Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiği bilgisine yer verildi.

#13
Foto - Arkadaşı şikayet etmişti: Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Biran Damla Yılmaz'ın yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı, belgelerin Türkiye'de yapılacak hukuki başvurularda kullanılacağı belirtilirken Yılmaz hakkında Almanya'daki olası yakalama kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı, uluslararası adli işbirliği prosedürlerine göre gerçekleşeceği bildirildi.

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