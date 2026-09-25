Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Ancak Lockheed Martin tesislerindeki gecikmeler, uçağın teslimat tarihlerini ileri atıyor. Bu dönemde gündemde olan konu, ÖZGÜR 2 ile Türk Hava Kuvvetleri F-16’larını Block 70 Viper standartlarına yükseltebilmek. ÖZGÜR 2 Projesi ile ilgili imza, 2023 yılında IDEF Fuarı’nda atılmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde yürütülecek olan F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projeleri için düğmeye basılmıştı.