Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında ise F-16 Blok 40/50 prototip uçaklarına, ÖZGÜR Süiti ve AESA radarı, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi ile SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan başta olmak üzere milli ekipman/mühimmatların entegrasyonu, F-16 Blok 40/50 prototip uçakları üzerinde yapısal iyileştirme mühendislik faaliyetleri gerçekleştirilecek. F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027’de, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030’da tamamlanmasının hedefleniyor.