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Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarını alacağı konuşulan Türkiye, 2021'den bu yana alamadığı uçakları tedarik etmek için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, ABD ve Türkiye, F-16 savaş uçakları konusundaki görüşmeleri yeniden başlattı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Al-Monitor’a verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında New York’ta bu hafta gerçekleşmesi beklenen bir toplantı öncesinde bu gelişmeyi aktardı.

#2
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı mevcut yaptırımlara ve Ankara’nın olası F-35 alımına ek olarak, Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu da her iki başkentin gündemine geri döndü.

#3
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

F-35 programından çıkarılmasının ardından, Ekim 2021’de Ankara, 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve mevcut filosundaki 79 uçak için modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu.

#4
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Mühimmat ve diğer teçhizatı da içeren önerilen paketin değeri başlangıçta yaklaşık 23 milyar dolar olarak belirlendi. Washington, 2024 yılında bu satışı onayladı. Fakat aynı yılın ilerleyen aylarında Türkiye, paketi küçülttü ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alma planlarını rafa kaldırdı.

#5
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Bunun yerine, mevcut F-16’larının bir kısmını yurt içinde modernize etmeye karar verdi. ÖZGÜR 2 modernizasyonu ile mevcut F-16’ların modernizasyonu gündeme almıştı. Halen Türk Hava Kuvvetleri, 40 adet F-16 Block 70 talebini sürdürüyor.

#6
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

Ancak Lockheed Martin tesislerindeki gecikmeler, uçağın teslimat tarihlerini ileri atıyor. Bu dönemde gündemde olan konu, ÖZGÜR 2 ile Türk Hava Kuvvetleri F-16’larını Block 70 Viper standartlarına yükseltebilmek. ÖZGÜR 2 Projesi ile ilgili imza, 2023 yılında IDEF Fuarı’nda atılmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde yürütülecek olan F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projeleri için düğmeye basılmıştı.

#7
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

2023’te gelişmeler hakkında bilgi veren Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söylemişti: “F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında, mühimmatlar, minyatür bombalar ve ASELPOD’un Harici Yük Sertifikasyonu, Özgür Uçağına AESA Burun Radarı entegrasyonu, FEWS ve Gökdoğan Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi kapsamında modernize edilecek F-16 Blok 30 ÖZGÜR Uçaklarına T Link, IFF BSC, RNE ve 9681 V/UHF hava telsizi ekipmanları Bozdoğan ve HGK-82 mühimmatlarının entegrasyonu gerçekleştirilecek.

#8
Foto - Eurofighter ve F-35'leri beklerken Türkiye o savaş uçaklarını alıyor: 2021'den beri oyalıyorlardı

F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında ise F-16 Blok 40/50 prototip uçaklarına, ÖZGÜR Süiti ve AESA radarı, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi ile SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan başta olmak üzere milli ekipman/mühimmatların entegrasyonu, F-16 Blok 40/50 prototip uçakları üzerinde yapısal iyileştirme mühendislik faaliyetleri gerçekleştirilecek. F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027’de, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030’da tamamlanmasının hedefleniyor.

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