Karaciğerinizi tüketen hatalar

Şekerli içecekler Alkolün yanı sıra tüm dünyada çokça tüketilen şekerli içecekler de karaciğer için son derece yıkıcı etkiler bırakır. Çalışmalar, aşırı miktarda şekerli içecek tüketenlerin, yağlı karaciğer hastalığı geliştirme riskinin çok daha yüksek olduğunu ve ayrıca daha yüksek iltihaplanma, fibroz ve hatta siroz riskine sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, şekerli içecekleri rutin olarak tüketiyorsanız veya daha da kötüsü bunları her gün çok fazla içiyorsanız, sağlıklı bir karaciğer için bu alışkanlığınızı hemen bırakmanız gerekir.