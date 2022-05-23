Karabük'teki caminin minaresi atık varillerden yapıldı!

Sevinç, “Köy kuruldu kuralı hiç minaremiz olmadı. Bu doğrultuda köye gelen misafirlerimiz ibadet için camiyi göremeyince biz tarif ediyorduk. Neticede minare sembolik olarak olması gereken bir şey. Bu noktada ne yapalım düşüncesi içindeyken, Karabük Belediyesinden yardım talebinden bulunarak, Fen İşleri Müdürü İrfan İnal’dan yardım istedik. Kendisi de sağolsun ilgilenerek atık variller olduğunu ve bundan minare yapabileceklerini söyledi. Olur mu olmaz mı derken kısa sürede minare ortaya çıktı. Karabük Belediyesine ve Fen İşleri Müdürü bizi minaremize kavuşturdu yıllar sonra. Kendim 51 yaşındayım ve ben bildim bileli buranın minaresi yoktu. Daha evveliyatı da vardır muhtemelen. Minaremize kavuştuğumuz için sevinçliyiz. Maliyetimizde olmadı. Sadece altına bir beton attık” dedi.