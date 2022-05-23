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Karabük'teki caminin minaresi atık varillerden yapıldı!

2022-05-23 07:28:04
Karabük'teki caminin minaresi atık varillerden yapıldı!

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünün Eyiciler Mahallesi'nde 60 yılı aşkın minaresi bulunmayan camiye, atık varillerden minare yapıldı. 15 hanenin bulunduğu Eyiciler Mahallesi'nde bulunan ve 60 yılı aşkındır minaresi bulunmayan cami için köy sakinleri Karabük Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve ekibi atıl olarak bulunan 6 adet büyük varili kaynak yaparak birleştirerek geri dönüşümden ortaya minare çıkardı.

#1
Foto - 10 gün gibi kısa sürede tamamlanan minare ise belediye Fen işçileri ve köy sakinlerinin yardımı ile monte edildi. Yaklaşık 60 yıl sonra caminin geri dönüşümden de olsa minareye kavuştuğunu söyleyen köy sakini Erdoğan Sevinç, katkı ve desteklerinden dolayı Karabük Belediyesi ve Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ile ekibine teşekkür etti.

10 gün gibi kısa sürede tamamlanan minare ise belediye Fen işçileri ve köy sakinlerinin yardımı ile monte edildi. Yaklaşık 60 yıl sonra caminin geri dönüşümden de olsa minareye kavuştuğunu söyleyen köy sakini Erdoğan Sevinç, katkı ve desteklerinden dolayı Karabük Belediyesi ve Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ile ekibine teşekkür etti.

#2
Foto - Sevinç, “Köy kuruldu kuralı hiç minaremiz olmadı. Bu doğrultuda köye gelen misafirlerimiz ibadet için camiyi göremeyince biz tarif ediyorduk. Neticede minare sembolik olarak olması gereken bir şey. Bu noktada ne yapalım düşüncesi içindeyken, Karabük Belediyesinden yardım talebinden bulunarak, Fen İşleri Müdürü İrfan İnal’dan yardım istedik. Kendisi de sağolsun ilgilenerek atık variller olduğunu ve bundan minare yapabileceklerini söyledi. Olur mu olmaz mı derken kısa sürede minare ortaya çıktı. Karabük Belediyesine ve Fen İşleri Müdürü bizi minaremize kavuşturdu yıllar sonra. Kendim 51 yaşındayım ve ben bildim bileli buranın minaresi yoktu. Daha evveliyatı da vardır muhtemelen. Minaremize kavuştuğumuz için sevinçliyiz. Maliyetimizde olmadı. Sadece altına bir beton attık” dedi.

Sevinç, “Köy kuruldu kuralı hiç minaremiz olmadı. Bu doğrultuda köye gelen misafirlerimiz ibadet için camiyi göremeyince biz tarif ediyorduk. Neticede minare sembolik olarak olması gereken bir şey. Bu noktada ne yapalım düşüncesi içindeyken, Karabük Belediyesinden yardım talebinden bulunarak, Fen İşleri Müdürü İrfan İnal’dan yardım istedik. Kendisi de sağolsun ilgilenerek atık variller olduğunu ve bundan minare yapabileceklerini söyledi. Olur mu olmaz mı derken kısa sürede minare ortaya çıktı. Karabük Belediyesine ve Fen İşleri Müdürü bizi minaremize kavuşturdu yıllar sonra. Kendim 51 yaşındayım ve ben bildim bileli buranın minaresi yoktu. Daha evveliyatı da vardır muhtemelen. Minaremize kavuştuğumuz için sevinçliyiz. Maliyetimizde olmadı. Sadece altına bir beton attık” dedi.

#3
Foto - Köy sakinlerinden Cevdet Yaşar ise, “Minaremiz yoktu sağ olsunlar belediye Fen İşleri Müdürümüz ve ekibi atık varillerden böyle bir eser çıkardılar. Böyle atıklardan bir şeyler oluyor ve bunu değerlendirmeleri de ayrıca güzel. Hem Karabük Belediyesi’ne hem de Fen İşleri Müdürümüz İrfan bey ile ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Köy sakinlerinden Cevdet Yaşar ise, “Minaremiz yoktu sağ olsunlar belediye Fen İşleri Müdürümüz ve ekibi atık varillerden böyle bir eser çıkardılar. Böyle atıklardan bir şeyler oluyor ve bunu değerlendirmeleri de ayrıca güzel. Hem Karabük Belediyesi’ne hem de Fen İşleri Müdürümüz İrfan bey ile ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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