2022-05-23 07:28:04 Karabük'teki caminin minaresi atık varillerden yapıldı!
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünün Eyiciler Mahallesi'nde 60 yılı aşkın minaresi bulunmayan camiye, atık varillerden minare yapıldı. 15 hanenin bulunduğu Eyiciler Mahallesi'nde bulunan ve 60 yılı aşkındır minaresi bulunmayan cami için köy sakinleri Karabük Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve ekibi atıl olarak bulunan 6 adet büyük varili kaynak yaparak birleştirerek geri dönüşümden ortaya minare çıkardı.