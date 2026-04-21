Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor
Fenerbahçe'den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

Sarı-lacivertli kulübün, eski futbolcuları Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Foto - Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe’nin, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi için girişimlere başladığı iddia edildi. Kim’in menajeriyle ilk temasın kurulduğu, Muriqi’nin ise transfer için kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Alman ekibi Bayern Münih’in Kim Min-Jae’nin ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edilirken, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi’nin Fenerbahçe’ye dönmeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Foto - Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe, Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi'yi geri döndürmek için düğmeye bastı. Kim'in menajeriyle İstanbul'da ilk temas kurulurken, Bayern Münih ayrılığa sıcak bakıyor. Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ise "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını göndererek yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini belirtti. KANARYA TRANSFERDE GAZA BASTI Fenerbahçe, bu yaz nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Yönetim, dünyaca ünlü yıldızlar için çalışırken, bir yandan da tanıdık isimlere yeniden Sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalara başladı. YÖNETİMDEN MIN-JAE VE VEDAT MURIQI HAMLESİ Fenerbahçe'de hedef Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi... Aslında iki oyuncu için de ilk temas ara transfer dönemi için kurulmuştu ama kulüpleri ayrılığa onay vermemişti.

Foto - Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

BAYERN GÖNDERMEYE SICAK Kim Min-Jae, Alman devinde sezonun genelinde Upamecano ve Tah’ın gerisinde kaldı. Son haftalarda şampiyonluk yolunda rahatlayan Kompany, Şampiyonlar Ligi’ne ağırlık vermek için rotasyona gitti ve Kim daha fazla süre aldı. Güney Koreli oyuncu, iki şampiyonluk yaşadığı Bayern’den ayrılabilir. Bu yaz bir stoper transferi planlayan Panzerler de 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ Kim'in menajeri Ivo Lourenço Rita geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelip Sarı-lacivertliler ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun Türkiye dahil olmak üzere birçok başka talibi de var. Yönetim, transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Foto - Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

İŞTE SANTRFOR PLANI Sarı-lacivertliler, forvet hattına dünyaca ünlü, tartışılmayacak bir ismi getirmeye kararlı. Bunun yanı sıra Vedat Muriqi'nin dönmesi için de yoğun mesai harcanıyor. Mallorca, devre arasında, ligde kalma savaşı verildiği dönemde en önemli gol silahını satmak istememişti. Ancak sezon sonunda işler değişebilir. KADIKÖY'E GERİ DÖNMEYE HAZIR Kosovalı golcü, Fenerbahçe’ye dönmeye hazır. Muriqi, “Mallorca ile anlaşın yeter” mesajını göndermişti. Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşama hayalini ilk döneminde gerçekleştiremeyen 31 yaşındaki forvet, yarım kalan hikâyeyi bitirmenin peşinde.

