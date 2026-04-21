Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor

Fenerbahçe, Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi'yi geri döndürmek için düğmeye bastı. Kim'in menajeriyle İstanbul'da ilk temas kurulurken, Bayern Münih ayrılığa sıcak bakıyor. Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ise "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını göndererek yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediğini belirtti. KANARYA TRANSFERDE GAZA BASTI Fenerbahçe, bu yaz nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Yönetim, dünyaca ünlü yıldızlar için çalışırken, bir yandan da tanıdık isimlere yeniden Sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalara başladı. YÖNETİMDEN MIN-JAE VE VEDAT MURIQI HAMLESİ Fenerbahçe'de hedef Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi... Aslında iki oyuncu için de ilk temas ara transfer dönemi için kurulmuştu ama kulüpleri ayrılığa onay vermemişti.