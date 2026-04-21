Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Moskova yönetimi ayrıca 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasını da kontrol ediyor. Ancak Karadeniz’deki bu yarımada uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından halen Ukrayna’nın parçası olarak kabul ediliyor. Ukrayna yanlısı haritalara göre Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık 116 bin 793 kilometrekarelik bölümünü, yani yüzde 19,35’ini kontrol ediyor. Ancak Rus ordusunun ilerleme hızının bu yıl yavaşladığı belirtiliyor. Kaynak: Mepa News