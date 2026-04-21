Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi
Dünyanın birçok noktasında yaşanan çatışma ortamı devam ederken savaşta iki tane Yalova'ya denk gelen bölgenin ele geçirilmesi tüm dengeleri değiştirdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun bu yıl Ukrayna’da yaklaşık 1700 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve Donbas bölgesindeki stratejik savunma hattına doğru ilerlediğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde cephede birlikleri denetleyen Gerasimov, yılbaşından bu yana 80 yerleşim biriminin Rus kontrolüne geçtiğini belirtti. Gerasimov, “Yılın başından bu yana toplam 80 yerleşim yeri ve 1700 kilometrekareden fazla alan kontrolümüz altına geçti.” dedi.
Rusya, 2022 yılında başlattığı işgalden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmeyi hedefliyor. Bölgede çatışmalar sürerken Ukrayna birliklerinin şehirlerden oluşan savunma hattına doğru geri çekildiği belirtiliyor. Gerasimov, Rusya’nın Güney Askeri Grubu’nun Slovyansk, Kramatorsk ve Kostyantynivka şehirlerinden oluşan Donetsk savunma hattına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.
Rus birliklerinin Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerine yaklaşık 7 ila 12 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden Gerasimov, bazı Rus birliklerinin Kostyantynivka’nın belirli bölgelerinde çatışmalara katıldığını belirtti. Rus komutan ayrıca kuzeyde Sumy ve kuzeydoğuda Harkiv bölgelerinde de ilerleme kaydedildiğini ve bu bölgelerde “güvenlik kuşağı” oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.
Ukrayna ordusu da bazı bölgelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, nisan ayı ortasında yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin mart ayında yaklaşık 50 kilometrekarelik alanı geri aldığını söyledi.
Rusya’nın tahminlerine göre Moskova yönetimi şu anda Donbas bölgesinin yaklaşık yüzde 90’ını kontrol ediyor. Ayrıca Zaporijya ve Herson bölgelerinin yaklaşık yüzde 75’i Rus kontrolünde bulunuyor. Rusya bunun dışında Harkiv, Sumi, Mikolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük bölümlerini de elinde tutuyor.
Moskova yönetimi ayrıca 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasını da kontrol ediyor. Ancak Karadeniz’deki bu yarımada uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından halen Ukrayna’nın parçası olarak kabul ediliyor. Ukrayna yanlısı haritalara göre Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık 116 bin 793 kilometrekarelik bölümünü, yani yüzde 19,35’ini kontrol ediyor. Ancak Rus ordusunun ilerleme hızının bu yıl yavaşladığı belirtiliyor. Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23