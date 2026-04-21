  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB'den kritik Whatsapp kararı! O gruba yasaklanıyor! Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor AVM'lere girişler ücretli mi olacak? Beklenen açıklama geldi Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi Gazze’de acı bilanço büyüyor: Can kaybı 72 bin 560’a yükseldi Tarihi medresede bir asır sonra akademik eğitim! Yeniden eğitim yuvasına dönüştü Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti! Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Dünyanın birçok noktasında yaşanan çatışma ortamı devam ederken savaşta iki tane Yalova'ya denk gelen bölgenin ele geçirilmesi tüm dengeleri değiştirdi.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun bu yıl Ukrayna’da yaklaşık 1700 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve Donbas bölgesindeki stratejik savunma hattına doğru ilerlediğini söyledi.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde cephede birlikleri denetleyen Gerasimov, yılbaşından bu yana 80 yerleşim biriminin Rus kontrolüne geçtiğini belirtti. Gerasimov, “Yılın başından bu yana toplam 80 yerleşim yeri ve 1700 kilometrekareden fazla alan kontrolümüz altına geçti.” dedi.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Rusya, 2022 yılında başlattığı işgalden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmeyi hedefliyor. Bölgede çatışmalar sürerken Ukrayna birliklerinin şehirlerden oluşan savunma hattına doğru geri çekildiği belirtiliyor. Gerasimov, Rusya’nın Güney Askeri Grubu’nun Slovyansk, Kramatorsk ve Kostyantynivka şehirlerinden oluşan Donetsk savunma hattına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Rus birliklerinin Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerine yaklaşık 7 ila 12 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden Gerasimov, bazı Rus birliklerinin Kostyantynivka’nın belirli bölgelerinde çatışmalara katıldığını belirtti. Rus komutan ayrıca kuzeyde Sumy ve kuzeydoğuda Harkiv bölgelerinde de ilerleme kaydedildiğini ve bu bölgelerde “güvenlik kuşağı” oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Ukrayna ordusu da bazı bölgelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, nisan ayı ortasında yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin mart ayında yaklaşık 50 kilometrekarelik alanı geri aldığını söyledi.

#6
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Rusya’nın tahminlerine göre Moskova yönetimi şu anda Donbas bölgesinin yaklaşık yüzde 90’ını kontrol ediyor. Ayrıca Zaporijya ve Herson bölgelerinin yaklaşık yüzde 75’i Rus kontrolünde bulunuyor. Rusya bunun dışında Harkiv, Sumi, Mikolayiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük bölümlerini de elinde tutuyor.

#7
Foto - Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi

Moskova yönetimi ayrıca 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasını da kontrol ediyor. Ancak Karadeniz’deki bu yarımada uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından halen Ukrayna’nın parçası olarak kabul ediliyor. Ukrayna yanlısı haritalara göre Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık 116 bin 793 kilometrekarelik bölümünü, yani yüzde 19,35’ini kontrol ediyor. Ancak Rus ordusunun ilerleme hızının bu yıl yavaşladığı belirtiliyor. Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23