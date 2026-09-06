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Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

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Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Fenerbahçe'de derbi hezimetinin sorumlusu aranıyor...

#1
Foto - Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Beşiktaş yenilgisi sonrasında Milan Skriniar takımla ilgili sert eleştiriler yaptı. Ve bu sözlerin Teknik Direktör İsmail Kartal'a gönderme olduğu konuşuluyor.

#2
Foto - Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından. "Rakibimize çok fazla alan verdik. Fazla açık oynadık. Onlar kontrataklarla fırsat yaratmak istiyordu. Bunu biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu şekilde devam edemeyiz. Daha iyi olmalıyız" demişti.

#3
Foto - Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Yıldız isim ayrıca, "Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda her şeyi... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapacağız? Ne zaman kompakt kalacağız? Bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm üretebilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor" ifadelerini de kullanmıştı.

#4
Foto - Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Milan Skriniar direkt olarak kendi takımının mevcut durumunu eleştirdi. Ve bu sözlerin Teknik Direktör İsmail Kartal'a da gönderme olduğu da konuşuluyor. Şu anda hoca ve oyuncular arasında problem yaşandığına dair iddialar da var. Fenerbahçe bir an önce seri galibiyetler almalı. Aksi halde çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz.

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