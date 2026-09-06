Kaptan tek tek açıkladı, ortalık yangın yerine dönecek! Peki İsmail Kartal ne yapacak? Beklenmedik karar

Yıldız isim ayrıca, "Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda her şeyi... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapacağız? Ne zaman kompakt kalacağız? Bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm üretebilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor" ifadelerini de kullanmıştı.