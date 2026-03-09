Kapısında kuyruk olmasına rağmen Ruslar kimselere vermiyordu! Tam 30 adet Su-57 savaş uçağı sessiz sedasız satın alınıyor

Savunma analistlerine göre yeni partide yer alacak Su-57 savaş uçağı modellerinin, önceki versiyonlara göre daha gelişmiş motorlar ve yazılım güncellemeleriyle donatılmış olması da bekleniyor. Bu durum, uçağın menzil, hız ve operasyonel etkinliğini daha da artırabilir.