Kapısında kuyruk olmasına rağmen Ruslar kimselere vermiyordu! Tam 30 adet Su-57 savaş uçağı sessiz sedasız satın alınıyor
Günümüzde pek çok ülke savaş uçağı stokunu genişletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin savaş uçakları ülkelerin gözdesi konumunda. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 savaş uçağı için de son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın talipleri olmasına rağmen kimseye satmadığı Su-57 savaş uçakları resmen envantere katılacak. 30 adet savaş uçağını kapsayan paketini onaylanması bekleniyor. İşte detaylar...