Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan
Giriş Tarihi:

Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken Washington ve Tel Aviv’in zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvet operasyonunu değerlendirdiği iddia edildi. Batılı kaynaklara göre yaklaşık 450 kilogramlık yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun ya İran’dan çıkarılması ya da bulunduğu yerde etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

#1
Foto - Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları şiddetini arttırırken Washington ve Tel Aviv’deki yetkililerin, gelecekte nükleer silaha dönüştürülmesini önlemek için İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla özel kuvvetlerin kullanılacağı olası bir kara operasyonunu değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’a verdiği mülakatta konuya ilişkin soruya “Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.

#2
Foto - Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

ABD merkezli haber sitesi Axios ve İsrail merkezli The Jerusalem Post ve The Times of Israel tarafından yayımlanan haberlere göre İran’ın yaklaşık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyum stokuna sahip olduğu ve bunun kısa sürede silah seviyesine çıkarılabileceği düşünülüyor. Sınırlı bir harekâtla uranyumun İran’dan çıkarılması ya da bulunduğu yerde teknik yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre’de yaptığı bir brifingde İran’daki nükleer materyalin “fiziksel olarak ele geçirilmesinin” gerekebileceğini dile getirmişti. ABD istihbarat raporlarının daha önce bombalanan bazı İran nükleer tesislerinde uranyumun tamamen etkisiz hale getirilmemiş olabileceğine işaret ettiği belirtilirken, The Times of Israel’in haberine göre, ABD’nin geçen yıl vurduğu İsfahan’daki nükleer tesiste İran’ın uranyuma ulaşmasını sağlayabilecek dar bir erişim noktası bulunabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

Yetkililer, bombardımanın tesise ciddi zarar verdiğini ancak yer altındaki bölümlerin tamamen imha edilip edilmediğinin kesin olarak bilinmediğini ifade ediyor. Öte yandan ABD yönetimi içinde böyle bir operasyonun son derece karmaşık ve riskli olacağı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor.

#5
Foto - Özel kuvvetlere talimat verildi bile! ABD ve İsrail’den, İran’ın uranyumuna çökmek için akılalmaz plan

Axios’a konuşan Trump yönetimindeki yetkililer, uranyum stokunun ele geçirilmesinin ötesinde, İran’ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirilen ve Basra Körfezi’nde çok stratejik bir konumda bulunan Hark Adası’nın ele geçirilmesi konusunda da görüşmeler yapıldığını belirtti. İran ekonomisi için “can damarı” niteliğinde olan ada, küresel enerji piyasaları ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliği açısından kritik bir öneme sahip. Adadaki terminalin devre dışı kalması İran’ın döviz gelirini neredeyse tamamen keseceği anlamına gelirken uzmanlara göre önceki gece enerji altyapısını hedef alan saldırılar düşünüldüğünde saldırı sonrası Tahran’a ağır bir fatura bırakmak hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Bu senaryoda amaç rejim kalsa da gitse de geride istikrarsızlık üreten bir İran bırakmak olabilir. İsrail’in muhalefet lideri Yapir Lapid de önceki gün yaptığı bir paylaşımda “İsrail, İran’ın Hark Adası’ndaki tüm petrol yataklarını ve enerji endüstrisini yok etmelidir. Bu, İran ekonomisini çökertecek ve rejimi devirecektir” demişti.

