Sındırgı’da depremzedeye CHP zulmü: Yer tahsisi belediyenin ‘takoz’ siyasetine takıldı

İKİ AYDIR BEKLETİLİYOR Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre Sındırgı'ya bağlı Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya Mahallelerinde ise, zemin etüt çalışması gerçekleştiren AFAD, bu 3 kırsal mahallede konut için en uygun alanların Sındırgı Belediyesi'nin yerleri olduğunu tespit etti ve belediye bu alanların tahsisini istedi. CHP'li Belediye Başkanı Serkan Sak, belediye meclisine gelen gündem maddesini komisyona havale etti. İlgili maddenin Başkan Sak'ın talimatıyla 2 aydır komisyonda bekletildiği ve bir daha Meclis gündemine getirilmediği ortaya çıktı. "BAŞKAN KARŞI ÇIKIYOR" Deprem konutlarının inşası için gereken alanların tahsis edilmemesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, "AFAD'ın teknik ekipleri tarafından Kınık, Ormaniçi ve Şahinkaya mahallelerinde yapılaşmaya uygun, mülkiyeti belediyeye ait bazı alanlar belirlendi. Bu alanların deprem konutlarının yapılabilmesi için meclis kararıyla AFAD'a bedelsiz devredilmesi talep edildi. Ancak Başkan Serkan Sak, AFAD'a verilmesine karşı çıkıyor. Siz kimin malını kimden esirgiyorsunuz. Depremzedeler sizin yüzünüzden kalıcı konutlarına kavuşamıyor" dedi. Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmaması ise dikkat çekti.