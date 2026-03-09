Türkiye, İran'ı ipten almış olabilir! 'Bu hata olur' deyip bastırınca geri adım attılar

Türkiye, ilk günden itibaren ikili tüm mekanizmaları kullanarak, muhataplarına "PJAK'ın ve Kandil'den olası katılımların hem sayı hem silah olarak İran'da bir etki yaratmaya yeterli olmadığı mesajını iletti. Kürt grupların birleşme çabalarının farklı yapıları ve motivasyonları nedeniyle sürdürülebilir olmadığı, hızlı bir silahlı militan devşirme operasyonu yapılsa bile eline ilk kez silah alanların İran karşısında ölüme gideceği" yönündeki uyarı da etkili oldu. Türkiye hem Suriye tarafındaki Kürt gruplar hem de Irak'taki KDP ve KYB ile temaslarda da bulunarak bu hamlenin sonuçsuz kalacağı uyarısı yaptı.