Hesap günü geldi çattı! Tarihi duruşma öncesi İmamoğlu’ndan flaş karar

SON DAKİKA
İstanbul’un kaynaklarını kendi siyasi emelleri ve şahsi ikbali için har vurup harman savuran, hakkında kurduğu "suç örgütü" aracılığıyla ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvete kadar bin bir türlü kirli iş iddianameye giren Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkıyor. Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’nde başlayacak olan dev yolsuzluk davası öncesi sosyal medyadan mağdur edebiyatına soyunan İmamoğlu, yine o bildik kibirli üslubuyla Türk yargısına meydan okumaya kalkıştı.

2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" gibi ağır ithamlarla yargılanan İmamoğlu, yayınladığı videoda suçlamalara cevap vermek yerine adeta bir "siyaset şovuna" imza attı.

Hakkındaki somut yolsuzluk ve rüşvet iddialarına tek kelime edemeyen İmamoğlu, pişkinliği ele alarak "Savunma yapmayacağım, yargılayacağım" ifadelerini kullandı. Kendisini hukukun üstünde gören bu şımarık tavır, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" dedirtti.

İddianamede kalem kalem dökülen yolsuzlukların, usulsüz ihalelerin ve ele geçirilen kişisel verilerin hesabını vermekten kaçan İmamoğlu, çareyi yargı kurumlarını hedef göstermekte buldu.

CHP yandaşlarını ve 81 il başkanını Silivri kapılarına yığarak adalet mekanizması üzerinde baskı kurmaya çalışan İmamoğlu’nun bu "savunma yapmama" çıkışı, hukukçular tarafından suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olarak yorumlandı.

Millet, "Halkın parasını nerelere peşkeş çektin?" diye sorarken; İmamoğlu'nun "yargılayacağım" diyerek kafa tutması, milli iradeye ve bağımsız yargıya karşı yapılmış açık bir saygısızlık olarak tarihe geçti.

