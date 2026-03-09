Hesap günü geldi çattı! Tarihi duruşma öncesi İmamoğlu’ndan flaş karar

İstanbul’un kaynaklarını kendi siyasi emelleri ve şahsi ikbali için har vurup harman savuran, hakkında kurduğu "suç örgütü" aracılığıyla ihaleye fesat karıştırmaktan rüşvete kadar bin bir türlü kirli iş iddianameye giren Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkıyor. Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’nde başlayacak olan dev yolsuzluk davası öncesi sosyal medyadan mağdur edebiyatına soyunan İmamoğlu, yine o bildik kibirli üslubuyla Türk yargısına meydan okumaya kalkıştı.