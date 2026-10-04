Dünyanın en başarılı liderleri belli oldu! Bakın Erdoğan kaçıncı sırada?

ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI? Küresel ve bölgesel etki – Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu. Ekonomik başarılar – Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı. Siyasi başarılar – Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü. Kriz yönetimi – Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi. Uzun süreli liderlik – İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma. Jeopolitik hamleler – Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler. Etki ve sonuç odaklı değerlendirme – Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz