Dünyanın en başarılı liderleri belli oldu! Bakın Erdoğan kaçıncı sırada?
Dünyanın yönetim bakımından son 30 yılın en başarılı liderleri belli oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçıncı sırada?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dünyanın yönetim bakımından son 30 yılın en başarılı liderleri belli oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçıncı sırada?
GÜCÜNÜ SADECE ÜLKESİNDEN ALMADI Listede zirveye yerleşen lider, yalnızca kendi ülkesindeki politikalarıyla değil, uluslararası alandaki kararlarıyla da öne çıktı. Attığı adımlar, küresel siyasetin yönünü değiştiren gelişmeler arasında gösterildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ! Uzun süreli liderlik ve jeopolitik hamleler, bu liderlerin performanslarını ve dünya üzerindeki etkilerini belirleyen önemli faktörler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. Yapay zeka aşağıdaki bilgiler doğrultusunda son 30 yılın en başarılı dünya liderlerini sıraladı.
ANALİZ HANGİ KONULAR DİKKATE ALINARAK YAPILDI? Küresel ve bölgesel etki – Liderin dünya veya kendi bölgesinde ne ölçüde etkili olduğu. Ekonomik başarılar – Büyüme, istikrar, yoksullukla mücadele ve kalkınma performansı. Siyasi başarılar – Seçim zaferleri, anayasal reformlar, iç siyasi dengeyi sağlama gücü. Kriz yönetimi – Savaşlar, ekonomik çöküşler, pandemiler gibi krizlerdeki liderlik becerisi. Uzun süreli liderlik – İstikrar ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uzun vadeli etki yaratma. Jeopolitik hamleler – Dış politikadaki başarılar, ittifaklar, askeri ve diplomatik hamleler. Etki ve sonuç odaklı değerlendirme – Rejimin türünden bağımsız olarak somut başarıya ve etkiye dayalı analiz
İŞTE SON 30 YILIN EN BAŞARILI DÜNYA LİDERLERİ!
20) NGUYEN XUAN PHUC | Vietnam Ekonomik büyüme ve dış yatırımlarda Vietnam’ı öne çıkardı.
19) ANDRZEJ DUDA / MATEUSZ MORAWIECKI | Polonya NATO içinde savunma harcamalarını artırdı, Rusya karşıtı güçlü tutum sergiledi.
18) VİKTOR ORBAN | Eski Macaristan AB içinde alternatif, milliyetçi ve popülist liderliğin sembolü oldu.
17) SİSİ | MISIR
16) MOON JAE-IN | Güney Kore Kuzey Kore ile tarihi diyaloglar kurdu, ekonomik ve sosyal alanda başarı gösterdi.
15) ABIY AHMED | Etiyopya Barış çabalarıyla Nobel aldı, iç savaşlara rağmen bölgesel liderlik iddiası taşıdı.
14) JOKO WIDODO | Endonezya Altyapı ve dijital dönüşüm lideri, G20'de Endonezya’nın konumunu güçlendirdi.
13) PAUL KAGAME | Ruanda Soykırım sonrası ekonomik mucizeye imza attı, dijital kalkınma öncüsü oldu.
12) LEE HSIEN LOONG | Endonezya Ülkeyi istikrarlı şekilde yönetti, inovasyon ve eğitimde öncü yaptı.
11) EMMANUEL MACRON | Fransa AB reformları, Afrika politikaları ve enerji krizinde etkin rol oynadı.
10) MUHAMMED BIN ZAYED | Birleşik Arap Emirlikleri BAE'yi bölgesel güç haline getirdi, İsrail normalleşmesi ve enerji diplomasisiyle dikkat çekti.
9) DONALD TRUMP | ABD Başkanı İlk 5'e giremedi... Ekonomi, vergi reformu ve Çin'e karşı agresif ticaret politikalarıyla öne çıktı
8) LULA DA SILVA | Brezilya İlk döneminde yoksulluğu azalttı, 2023’te dönüşüyle istikrarı sağladı.
7) MUHAMMED BiN SELMAN | Suudi Arabistan Reformlar yaptı, ülkeyi ekonomik çeşitliliğe yönlendirdi, bölgesel etkisini artırdı.
6) ANGELA MERKEL | Almanya Avrupa’yı ekonomik ve siyasi krizlerden geçirdi, AB’nin lideri oldu.
5) BARACK OBAMA | ABD Ekonomik krizi aştı, İran ve Küba açılımlarıyla diplomasiye yön verdi.
4) NARENDRA MODİ | Hindistan Hindistan’ı teknoloji ve altyapıda Çin’e rakip haline getirdi, milliyetçi tabanı konsolide etti.
3) RECEP TAYYİP ERDOĞAN Türkiye’yi bölgesel aktör yaptı, savunma sanayii ve çok yönlü dış politikayla öne çıktı.
2) VLADIMIR PUTIN | Rusya NATO'ya meydan okuyan lider. Suriye ve Ukrayna’daki etkisiyle Batı dengelerini sarstı.
1) Şİ CİNPİNG | ÇİN Çin'i ABD'ye rakip küresel güç haline getirdi, teknolojik ve jeopolitik atılım yaptı. / derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23