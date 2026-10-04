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Ekonomi
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Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

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Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak zam oranlarına çevrilirken, merkez bankası anketleri ve OVP tahminleri doğrultusunda yeni maaş senaryoları hesaplandı. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 9 ile yüzde 10,73 arasında değişeceği öngörülürken, en düşük emekli aylığının 25 bin TL ile 26 bin TL seviyelerine yükselebileceği belirtildi. Memur ve memur emeklileri için ise en düşük maaşın 75 bin TL sınırını aşması beklenirken, kesin rakamlar 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle kesinleşecek.

#1
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek Ocak 2027 emekli ve memur zammı için hesaplamalar sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon belirleyecek.

#2
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına, oluşması halinde enflasyon farkı eklenecek.

#3
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Merkez Bankası anketindeki yıl sonu enflasyon beklentisi dikkate alındığında, temmuz-aralık dönemi enflasyonunun yüzde 10,07 olması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı da yüzde 10,07 olarak hesaplanıyor.

#4
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

AA Finans Beklenti Anketi'ndeki tahminlere göre zam oranı yüzde 10,11 olurken, Finansal Kurumlar Birliği araştırması yüzde 10,73 ile daha yüksek bir oran ortaya koyuyor. OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ise 6 aylık enflasyonun ve dolayısıyla emekli zammının yüzde 9,04 olması bekleniyor.

#5
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, tahminlerin gerçekleşmesi halinde farklı seviyelere çıkıyor.

#6
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

OVP senaryosunda aylık 25 bin 681 TL, Merkez Bankası anketine göre 25 bin 924 TL, AA Finans tahminine göre 25 bin 933 TL, FKB tahminine göre ise 26 bin 79 TL olarak hesaplanıyor.

#7
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Memur ve memur emeklileri için yapılan hesaplamalarda da farklı senaryolar bulunuyor. En düşük memur maaşı halen 70 bin 284 TL seviyesinde. Merkez Bankası anketine göre 75 bin 849 TL, AA Finans tahminine göre 75 bin 877 TL, FKB tahminine göre ise 76 bin 305 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. OVP senaryosunda tahmini tutar 75 bin 140 TL oluyor.

#8
Foto - Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

En düşük memur emeklisi aylığının ise tahminlere göre 33 bin 734 TL ile 34 bin 257 TL arasında olması bekleniyor. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranları, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyonun tamamlanmasıyla netleşecek.

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