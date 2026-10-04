Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak zam oranlarına çevrilirken, merkez bankası anketleri ve OVP tahminleri doğrultusunda yeni maaş senaryoları hesaplandı. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 9 ile yüzde 10,73 arasında değişeceği öngörülürken, en düşük emekli aylığının 25 bin TL ile 26 bin TL seviyelerine yükselebileceği belirtildi. Memur ve memur emeklileri için ise en düşük maaşın 75 bin TL sınırını aşması beklenirken, kesin rakamlar 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle kesinleşecek.