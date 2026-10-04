Milyonların maaşı tekrar hesaplandı! İşte emekli ve memur için zam senaryoları

Memur ve memur emeklileri için yapılan hesaplamalarda da farklı senaryolar bulunuyor. En düşük memur maaşı halen 70 bin 284 TL seviyesinde. Merkez Bankası anketine göre 75 bin 849 TL, AA Finans tahminine göre 75 bin 877 TL, FKB tahminine göre ise 76 bin 305 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. OVP senaryosunda tahmini tutar 75 bin 140 TL oluyor.