İspanya'dan olay Türkiye izni: 7 hakkınız var
İspanya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Air Europa’ya Türkiye konusunda izin verdi. Havacılık devi uçuşlarına hemen başlayacak.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, İspanya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Air Europa’ya Barselona (BCN)–İstanbul (IST) hattında haftada yedi sefere kadar uçuş yapma izni verdi.

Alınan karar, İspanya ile Türkiye arasındaki hava trafiğinde artan talebin son adımı olarak değerlendiriliyor.

Air Europa, Mayıs 2025’te Madrid-Barajas (MAD)–İstanbul hattında haftada dört frekansla başlattığı direkt uçuşlarını kısa sürede günlük sefer seviyesine yükseltmişti.

Barselona–İstanbul hattı için alınan yeni izinle birlikte şirket, Türkiye pazarındaki büyümesini ikinci bir İspanyol merkezi üzerinden sürdürmeyi hedefliyor.

2025 yılı boyunca İspanya ile Türkiye arasındaki uçuş ağında belirgin bir genişleme yaşandı. Artan turizm hareketi, iş seyahatleri ve aktarmalı yolcu talebi, yeni hat ve frekans artışlarını beraberinde getirdi. Bu süreçte Türk Hava Yolları da Eylül 2025’te İstanbul–Sevilla arasında ilk direkt seferlerini başlatarak ağını genişletti.

