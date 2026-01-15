  • İSTANBUL
Depoları alelacele doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
Depoları alelacele doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarında zam göründü. Tabelalar değişiyor, zammın geleceği tarih belli oldu.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol cephesinde geçtiğimiz hafta 60 doların altına gerileyen fiyatların bu hafta 65 doları gördüğü, ardından 64 dolar seviyesinde dengelendi.

Kur ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin, pompa fiyatlarına artış olarak yansıdığı ifade ediliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor.

Zamlı tarifenin pompaya yansımasıyla birlikte cuma günü itibarıyla yeni fiyatların İstanbul, Ankara ve İzmir'de şu seviyelere çıkması bekleniyor: İstanbul Avrupa Yakası'nda 54,78 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 54,62 TL, Ankara'da 55,65 TL, İzmir'de 55,98 TL.

Motorinin litre fiyatına ise cumartesi günü 1,60 TL zam yapılması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 56,41 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 56,22 TL'ye, Ankara'da 57,47 TL'ye, İzmir'de 57,74 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

