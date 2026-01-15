'Doğalgaz kaynaklarımıza göz diktiler' diyen ülkeden gündem olan Türkiye itirafı

Sudan halkının desteğiyle HDK'nin püskürtüldüğünü söyleyen Semra, HDK'yi 17 devletin desteklediğini söyledi. Semra, "Milislere uluslararası destek veriliyor. Özellikle bir Arap ülkesi, milisleri en gelişmiş silahlarla donatıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor." ifadelerini kullandı. Sudanlı Bakan, HDK'nin ele geçirdiği bölgelerde altyapı ile kamu binalarının ciddi zarar gördüğü ve sivillerin evlerinin de soyulduğunu aktardı. Semra, HDK'ye gelen paralı askerlere dikkati çekerek çevre ülkelerden düzensiz mültecilerin de bu kişilere katıldığını anlattı.