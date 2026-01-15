  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
'Doğalgaz kaynaklarımıza göz diktiler' diyen ülkeden gündem olan Türkiye itirafı
Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, ülkesinin doğal kaynaklarını elde etmek amacıyla sinsi planlar yürütüldüğünü söyleyerek Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itiraf yaptı.

Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, ülkesinin doğal kaynakları itibarıyla zengin olduğuna işaret ederek "Ülkemize göz diken ülkeler var ve kaynaklarımızı istiyorlar.” dedi. Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, başkent Hartum'daki Bakanlıkta, Türk kurumlarında çalışan gazetecileri kabul etti. Ülkesiyle Türkiye arasında derin tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Sudan İçişleri Bakanı Semra, "Türkiye güçlü ve önemli bir ülkedir, mazlum ülkelere de destek vermektedir. Türkiye savaş başladığından beri Sudan'ın yanında yer aldı." diye konuştu.

Semra, Türkiye'den özellikle hem resmi hem de insani kanallardan yardımların Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Türk hükümetine ve halkına, Sudan'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Semra, ülkesinde çatışmalar başladığında Türkiye'nin Sudan'ı ilk destekleyen ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

Semra, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) başlattığı savaşın Sudan halkına karşı olduğunun altını çizerek amaçlarının, Sudan'ın demografisini ve coğrafi yapısını değiştirmek olduğunu kaydetti.

Sudan halkının desteğiyle HDK'nin püskürtüldüğünü söyleyen Semra, HDK'yi 17 devletin desteklediğini söyledi. Semra, "Milislere uluslararası destek veriliyor. Özellikle bir Arap ülkesi, milisleri en gelişmiş silahlarla donatıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor." ifadelerini kullandı. Sudanlı Bakan, HDK'nin ele geçirdiği bölgelerde altyapı ile kamu binalarının ciddi zarar gördüğü ve sivillerin evlerinin de soyulduğunu aktardı. Semra, HDK'ye gelen paralı askerlere dikkati çekerek çevre ülkelerden düzensiz mültecilerin de bu kişilere katıldığını anlattı.

Sudan'da çatışmalar nedeniyle ölü sayısının yüksek olduğunu belirten Semra, HDK'nin kontrol altına aldığı bölgelerde sözde hapishanelerinde açlıktan ölenlerin olduğunu ve kaçırılma vakalarının yaşandığını söyledi. Semra, ülkedeki net ölü sayısını belirlemek için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Sudanlı Bakan, savaşın temel sebebini "siyasi görüş ayrılığına" bağlayarak bazı siyasi partilerin HDK'nin askeri saldırılarını desteklediğini, ülkeye paralı asker ve savaş mühimmatı soktuğunu ifade etti.

Semra, "Sudan'ın doğal kaynakları zengindir. Ülkemize göz diken ülkeler var ve bizim kaynaklarımızı istiyorlar." dedi. HDK'ye komşu ülkelerden paralı asker ve silah ulaştığını aktaran Semra, aynı zamanda HDK'nin kontrol altındaki bölgelerde çocukların da zorla silah altına alındığını kaydetti. Semra, HDK'nin Hartum ve Cezira eyaletini kaybetmesinin ardından büyük bir darbe aldığını ve yabancı paralı askerlere başvurduğunu bildirdi.

