'Doğalgaz kaynaklarımıza göz diktiler' diyen ülkeden gündem olan Türkiye itirafı

Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, ülkesinin doğal kaynakları itibarıyla zengin olduğuna işaret ederek "Ülkemize göz diken ülkeler var ve kaynaklarımızı istiyorlar.” dedi. Sudan İçişleri Bakanı Ebu Babekir Semra, başkent Hartum'daki Bakanlıkta, Türk kurumlarında çalışan gazetecileri kabul etti. Ülkesiyle Türkiye arasında derin tarihi ilişkilerin bulunduğunu belirten Sudan İçişleri Bakanı Semra, "Türkiye güçlü ve önemli bir ülkedir, mazlum ülkelere de destek vermektedir. Türkiye savaş başladığından beri Sudan'ın yanında yer aldı." diye konuştu.