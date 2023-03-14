Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

RUSYA BARIŞ ÇALIŞMALARINI BALTALIYOR Diğer yandan Cenevre'de BM gözetiminde yapılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında da istenilen ilerlemenin kaydedilmediğine dikkat çeken Mustafa şu ifadeleri kaydetti: Her fırsatta siyasi çözümü baltalamak için bahane arayan Rusya'nın tavrı nedeniyle Esed rejimi heyetinin artık anayasa komitesi çalışmalarına da katılmadığını görüyoruz. Daha önce 'tarafsız' olmadığı bahanesiyle görüşmelerin Cenevre'de yapılmasına karşı çıkan Rusya, Suriye dosyasını Ukrayna savaşında pazarlık kozu görüyor. İran da aynı şekilde nükleer müzakereleri için koz olarak görüyor.