2023-03-14 13:13:40 Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var
Suriyeli muhalifler tarafından kurulan geçici hükümetin başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki halka zulmettiğini aktardı. Mustafa açıklamasında, 'PKK/PYD gençleri zorla silah altına alıyor, buna karşı çıkanları da alıkoyuyor. Dolayısıyla insanlar bu bölgelere dönemiyor. Geri dönüşler için uygun şartların oluşması gerekiyor.' sözlerini kaydetti. Türkiye'den umudunu kesen PKK Suriye'li çocuklara yöneldi.