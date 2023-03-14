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Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

2023-03-14 13:13:40
Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

Suriyeli muhalifler tarafından kurulan geçici hükümetin başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki halka zulmettiğini aktardı. Mustafa açıklamasında, 'PKK/PYD gençleri zorla silah altına alıyor, buna karşı çıkanları da alıkoyuyor. Dolayısıyla insanlar bu bölgelere dönemiyor. Geri dönüşler için uygun şartların oluşması gerekiyor.' sözlerini kaydetti. Türkiye'den umudunu kesen PKK Suriye'li çocuklara yöneldi.

#1
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

Suriye'de muhalifler tarafından kurulan hükümetin başkanı Abdurrahman Mustafa, iç savaşın 12. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

ESED SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANA TAVIR ALMIYOR Esed'in siyasi çözümden yana tavır almadığına dikkat çeken Mustafa şu sözlere yer verdi: Suriye muhalefeti olarak rejimin hiçbir siyasi çözüme taraf olamayacağını uluslararası topluma göstermek için bu müzakerelere katıldık. Siyasi geçiş temelli kapsamlı çözümden yanayız. Bu doğrultuda taraf olan ülkelerden, siyasi çözümle ilgili olan uluslararası karara uyması için rejime baskı yapmasını bekliyoruz.

#3
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

RUSYA BARIŞ ÇALIŞMALARINI BALTALIYOR Diğer yandan Cenevre'de BM gözetiminde yapılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında da istenilen ilerlemenin kaydedilmediğine dikkat çeken Mustafa şu ifadeleri kaydetti: Her fırsatta siyasi çözümü baltalamak için bahane arayan Rusya'nın tavrı nedeniyle Esed rejimi heyetinin artık anayasa komitesi çalışmalarına da katılmadığını görüyoruz. Daha önce 'tarafsız' olmadığı bahanesiyle görüşmelerin Cenevre'de yapılmasına karşı çıkan Rusya, Suriye dosyasını Ukrayna savaşında pazarlık kozu görüyor. İran da aynı şekilde nükleer müzakereleri için koz olarak görüyor.

#4
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

HALKIMIZIN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ Yaşanan iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin konuşan Mustafa şu sözlere yer verdi: Yurt dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin tümünün, halkın çektiği acılara son veren ve ülkeye geri dönme hayalini gerçekleştirecek kapsamlı bir çözümü sabırsızlıkla beklediğini söylersem abartmış olmam. Halkımızın bu isteğinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz.

#5
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

ESED ZULMÜ GERİ DÖNÜŞLERİ ENGELLİYOR Esed'in Suriye halkına karşı işlediği suçların gönüllü geri dönüşleri engellediğine dikkat çeken Mustafa şöyle devam etti: Rejimin güvenlik güçlerinin memleketlerine geri dönenlere yönelik öldürme, alıkoyma ve tecavüz gibi suçları, Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütlerince belgelendi. Dolayısıyla sivillerin güvenliğini sağlayacak siyasi çözüm olmadıkça rejim bölgesinde gönüllü geri dönüşler mümkün değil.

#6
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

TERÖR ÖRGÜTÜ GENÇLERİ ZORLA ALIKOYUYOR Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde geri dönüşlerin mümkün olmadığının altını çizen Mustafa, "PKK/PYD gençleri zorla silah altına alıyor, buna karşı çıkanları da alıkoyuyor. Dolayısıyla insanlar bu bölgelere dönemiyor. Geri dönüşler için uygun şartların oluşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Kandil'de terörist kalmayınca bunu yaptılar PKK Türkiye'den umudunu kesti! Hedefte Suriye var

Suriye'nin kuzeyinde terörden kurtarılarak güvenli bölgelere dönüşen alanlarda çeşitli alanlarda oluşan istikrardan dolayı bölgenin daha fazla Suriyeliyi barındırabileceğini vurgulayan Mustafa, artan nüfus nedeniyle bölge halkının ihtiyacını karşılayacak daha fazla kalkınma projeleri ve yardımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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