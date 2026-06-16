MONTELLA REVİZYONA GİDİYOR - Diğer yandan teknik direktör Vincenzo Montella da maçın ardından kolları sıvadı. İtalyan teknik adamın, karşılaşma sonrası konaklanan otelde oyuncularla bir araya gelerek 90 dakikanın tekrarını izlediği ve yapılan bireysel ile taktiksel hataları tek tek analiz ettiği öğrenildi. Milli futbolcuların özellikle sahadaki düşük enerji ve hücum hattındaki üretkenlik problemi konusunda öz eleştiride bulundukları gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu durumun ardından bazı tercihleri nedeniyle pişmanlık duyduğu belirtilen Montella’nın, grubun kaderini belirleyecek Paraguay mücadelesinde hem oyun sisteminde hem de ilk 11 kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlandığı ifade edildi.