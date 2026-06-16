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Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı Geri dönüşüm malzemelerini kullandılar! Dicle Üniversitesi‘nde Filistin temalı proje Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler ŞOK Aktüel 17 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: ŞOK'tan heyecanlandıran indirim Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün faturası 2 trilyon dolar Bilgi hırsızlığı yazılımlarının yüzde 35’i indirilen dosyalarla yayılıyor Yolcu minibüsü tıra çarptı: 16 kişi yaralandı
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Foto - Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı

FIFA 2026 Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı şok edici 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Bizim Çocuklar'da moraller bozuk. Turnuvanın ilk maçında alınan bu beklenmedik yenilgi ay-yıldızlı ekipte büyük bir üzüntüye yol açarken, karşılaşmanın hemen ardından soyunma odasında dikkat çeken anların yaşandığı öğrenildi.

#2
Foto - Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı

HAKAN ÇALHANOĞLU ARKADAŞLARINA SESLENDİ - Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mağlubiyetin ardından liderlik göstererek takım arkadaşlarını ayağa kaldırmak için hırslı bir konuşma yaptı.

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Foto - Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu'nun meydanlarda toplanan insanların fotoğrafını takım arkadaşlarına gösterdiği "Sahadaki takım, bizim takım değildi. En başta bu insanları hayal kırıklığına uğrattık. Paraguay'ı yenip onlara borcumuzu ödeyeceğiz." dediği belirtildi.

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Foto - Hakan Çalhanoğlu'nun mağlubiyet sonrası soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı

MONTELLA REVİZYONA GİDİYOR - Diğer yandan teknik direktör Vincenzo Montella da maçın ardından kolları sıvadı. İtalyan teknik adamın, karşılaşma sonrası konaklanan otelde oyuncularla bir araya gelerek 90 dakikanın tekrarını izlediği ve yapılan bireysel ile taktiksel hataları tek tek analiz ettiği öğrenildi. Milli futbolcuların özellikle sahadaki düşük enerji ve hücum hattındaki üretkenlik problemi konusunda öz eleştiride bulundukları gelen bilgiler arasında. Yaşanan bu durumun ardından bazı tercihleri nedeniyle pişmanlık duyduğu belirtilen Montella’nın, grubun kaderini belirleyecek Paraguay mücadelesinde hem oyun sisteminde hem de ilk 11 kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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