Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün faturası 2 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Millî Güvenlik Konferansları'nın ilk oturumuna katılarak sunum yaptı. İç güvenlik, dış güvenlik ve tematik güvenlik alanlarının ele alındığı konferansta Yılmaz, 2003-2025 dönemi Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerden nüfus politikalarına, savunma sanayiinden bölgesel iş birliklerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın önemli bir geçiş sürecinden geçtiğini belirten Yılmaz, bu dönemlerin hem riskler hem de fırsatlar barındırdığına dikkat çekti. "Bu dönemler en tehlikeli zamanlar" diyen Yılmaz, "Bu dönemlerde yapılan hataların bedeli diğer dönemlere göre daha ağır oluyor ama bu dönemler aynı zamanda doğru konumlanan, iyi stratejiler izleyen ülkeler için bir fırsat. Bu dönemde doğru yapanlar da diğer dönemlerde başaramadıkları kadar hızlı ilerleme kaydediyorlar. Bu dönemde istikrarını koruyan, öngörülebilir politikalar üreten, doğru bir çerçevede hareket eden ülkeler kendilerini pozitif ayrıştırmış olurlar" ifadelerini kullandı. İnsan odaklı kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yılmaz, izlenen politikaların sonuçlarının çeşitli göstergelerde görüldüğünü söyledi. Nüfus artış hızındaki düşüşün oluşturabileceği risklere dikkat çeken Yılmaz, hükümetin bu alandaki politika ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Savunma sanayiinin yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sektörün ekonomik ve teknolojik kalkınmaya da önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yılmaz, "Savunma sanayiinde nitelikli istihdam, katma değer ve ihracat üretiyorsunuz. Ayrıca burada elde ettiğiniz yetkinlikleri ve teknolojik gelişmeleri sivil endüstrilere yayarak ekonominin topyekûn teknolojik seviyesini yükseltmiş oluyorsunuz" dedi.