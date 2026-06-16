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Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu Türk İHA’larıyla coşan ülkeden ezber bozan hamle! Patriot’un çeyrek fiyatına süper füze ürettiler ŞOK Aktüel 17 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: ŞOK'tan heyecanlandıran indirim Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün faturası 2 trilyon dolar Bilgi hırsızlığı yazılımlarının yüzde 35’i indirilen dosyalarla yayılıyor Yolcu minibüsü tıra çarptı: 16 kişi yaralandı Düşüş tam gaz sürüyor! Petrol fiyatları tepetaklak
#1
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Mardin Midyat’ta belediye ekiplerinin peyzaj çalışması sırasında fark ettiği yazılı taşlar, tarihi buluntu olarak koruma altına alındı.

#2
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Ortaca Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları sırasında taşların üzerindeki yazıları fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

#3
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Mardin Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, müze görevlileri tarihi olduğu değerlendirilen kitabeleri koruma altına aldı.

#5
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Yapılan ilk incelemelerde, buluntuların tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilirken, kitabeler üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu ve hangi döneme tarihlendiğinin yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

#6
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Kitabelerin bölgedeki tarihi yapılarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yazıtların birden fazla taş blok üzerinde yer aldığı görüldü.

#7
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Kitabelerin içeriğinin, ait olduğu dönemin ve yazı dilinin belirlenebilmesi amacıyla arkeologlar, sanat tarihçileri ve ilgili uzmanlardan oluşacak heyetin detaylı inceleme yapmasının beklendiği belirtildi.

#8
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

Buluntuların, bilimsel çalışmaların ardından Mardin Müze Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

#9
Foto - Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu

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