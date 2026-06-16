Toprağın altından tarih çıktı! Midyat’ta gizemli yazıtlar bulundu
Mardin’in Midyat ilçesinde peyzaj çalışmaları sırasında üzerinde yazılar bulunan tarihi nitelikte taş bloklar bulundu.
Mardin’in Midyat ilçesinde peyzaj çalışmaları sırasında üzerinde yazılar bulunan tarihi nitelikte taş bloklar bulundu.
Mardin Midyat’ta belediye ekiplerinin peyzaj çalışması sırasında fark ettiği yazılı taşlar, tarihi buluntu olarak koruma altına alındı.
Ortaca Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları sırasında taşların üzerindeki yazıları fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Mardin Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, müze görevlileri tarihi olduğu değerlendirilen kitabeleri koruma altına aldı.
Yapılan ilk incelemelerde, buluntuların tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilirken, kitabeler üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu ve hangi döneme tarihlendiğinin yapılacak bilimsel çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.
Kitabelerin bölgedeki tarihi yapılarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yazıtların birden fazla taş blok üzerinde yer aldığı görüldü.
Kitabelerin içeriğinin, ait olduğu dönemin ve yazı dilinin belirlenebilmesi amacıyla arkeologlar, sanat tarihçileri ve ilgili uzmanlardan oluşacak heyetin detaylı inceleme yapmasının beklendiği belirtildi.
Buluntuların, bilimsel çalışmaların ardından Mardin Müze Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
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