SON DAKİKA
Gündem
Yunanlar, Türkiye İran savaşının nasıl patlak vereceğini açıkladı
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanlar, Türkiye İran savaşının nasıl patlak vereceğini açıkladı

Amerikan Bloomberg'in "Türkiye'nin olası ABD-İran çatışması ihtimalinde alınabilecek önlemler arasında sınırda kamplar kurulması ya da çok daha ileri bir senaryoda, bölgede kaos çıkması halinde geçişleri engellemek için İran topraklarına girilmesi de bulunuyor" şeklindeki Ankara'yı savaşa sürükleme niyeti taşıyan bilinçli operasyon haberi İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Çok geçmeden bu kez Yunan Pentapostagma, Türkiye'nin İran savaşına nasıl müdahil olabileceğini yazdı.

Bloomberg, Türkiye'nin olası ABD İran savaşında düzensiz göç hareketini engellemek amacıyla sınır bölgesindeki İran topraklarına gireceğini yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Yunan Pentapostagma da tıpkı Bloomberg gibi kötü niyetli bir operasyon haberine girişerek, Güney Azerbaycan'da yaşanacak olası olayların ardından Türkiye'nin İran savaşına müdahil olacağını yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

İran'ın kuzeybatı kesimine, nüfusunun büyük çoğunluğunun Azerbaycan kökenli olması nedeniyle İran Azerbaycanı denildiği iyi bilinmektedir.

Ayrıca, İran'ın Ermenistan ile olan kuzey sınırında, Türk çıkarları için hayati önem taşıyan Zangezur koridorunun bulunduğu da bilinmektedir; bu koridorun oluşumu, Türklerin kardeşleri olan Azerbaycanlıların Dağlık Karabağ'da Ermenileri yenmesinin bir sonucudur.

Bu koridor Azerbaycan'ı bağımsız Nahçıvan özerk bölgesiyle ve onun üzerinden Türkiye ile birleştirerek, Çin'in Orta İpek Yolu'nun son durağı ve AB'ye açılan bir kapı haline getiriyor.

Aynı zamanda, İran halkının rejime karşı ayaklanması nedeniyle, ABD'nin İran'a askeri bir saldırı düzenlemesi çok muhtemel görülüyor ve böyle bir saldırı gerçekleşirse gelişmelerin öngörülemez olacağı belirtiliyor.

Tüm bunların ardından, İran'ın kuzeybatısında yaşayan Azerbaycanlı azınlığın kendiliğinden -bizim görüşümüze göre bilinçaltı- bir tepki verip, referandum yoluyla kendi kaderini tayin etme ve ardından Azerbaycan ile birleşme talebinde bulunması ihtimalini kim göz ardı edebilir?

İran'ın böyle bir hareketi askeri yollarla bastırmaya kalkışması durumunda Türkiye ve Azerbaycan'ın tepkisi ne olurdu? Anlıyoruz.

