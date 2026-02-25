Yunanlar, Türkiye İran savaşının nasıl patlak vereceğini açıkladı

Amerikan Bloomberg'in "Türkiye'nin olası ABD-İran çatışması ihtimalinde alınabilecek önlemler arasında sınırda kamplar kurulması ya da çok daha ileri bir senaryoda, bölgede kaos çıkması halinde geçişleri engellemek için İran topraklarına girilmesi de bulunuyor" şeklindeki Ankara'yı savaşa sürükleme niyeti taşıyan bilinçli operasyon haberi İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Çok geçmeden bu kez Yunan Pentapostagma, Türkiye'nin İran savaşına nasıl müdahil olabileceğini yazdı.