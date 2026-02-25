Mehmet Ocaktan'dan salya sümük saldırı! Mübarek günlerde Müslümanları açık açık tahrik etti
Karar gazetesi yazarı, AK Parti eski milletvekili Mehmet Ocaktan, akla ziyan saldırılarla Ramazan günü dindar insanları tahrik etti.
“Merdiven altı gerici İslamcılardan çok yorulduk" başlığı ile yazdığı köşe yazısında, Laiklik Bildirisi'ne imza atan solcuları "gerici sol" diye tanımlayan Ocaktan, durduk yerde dindar insanları da "Merdiven altı gerici İslamcılar" diye aşağılamaya kalkıştı..
"Şu Ortodoks solculardan ve merdiven altı İslamcılardan ne çekti bu ülke be… Yıllardır ülkenin demokratikleşmesine en küçük bir katkısı olmayan laiklik tartışmaları yaşadık." diye başladığı yazısına, "Aynı şekilde, henüz göklerden yeryüzüne inememiş cübbeli-cübbesiz ‘kaba softa-ham yobaz’ tayfanın da gerici sola paralel bir masalı var." hakaretleri ile devam eden Mehmet Ocaktan, okurlarından da tepki aldı.
Lakilik Bildirisi'ni, "Hiç öyle derin analizlere filan gerek yok, kelimenin tam anlamıyla CHP’nin iktidara gelmesini engellemeye dönük bir bildiri…" diye yorumlayan ve başörtü yasakçısı CHP'nin, ezanı yasaklatan tek parti sisteminin ülkede tekrar iktidara gelemeyeceğinden üzüntü duyan Ocaktan, "İnanıyorum ki AK Parti, para verse kendisi için destek niteliği taşıyan böyle bir bildiri yayınlatamazdı." ifadeleri ile de, seks filmlerinin gönüllü oyuncusu Müjde Ar'ın, AK parti lehine çalıştığı akla ziyan yorumunu yapmaya kalkıştı..
Dünkü grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını dilemediği için olsa gerek, ters köşe olan Ocaktan, yazısını şu ifadelerle bitirdi:
"Kim ne derse desin, bu arızalı zihniyet yapısının esas hedefi CHP’deki değişim çizgisidir. Biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel çizgisi, yıllardır iktidar olamayan CHP’yi ayağa kaldırarak birinci parti haline getirmiş, 2024’te de yerelde iktidar yapmıştır ve halen de birincilik konumunu sürdürmektedir."
Oysa Özgür Özel, Laiklik Bildirisi'ne zımnen destek vererek, Milli Eğitim Bakanı'nı grup toplantısında eleştirmiş ve "çocuk yaşta" diyerek, okullardaki Ramazan etkinliğini hedef almıştı.
İşte Mehmet Ocaktan'a gelen tepkilerden bazıları...
