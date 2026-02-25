  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sel sularının ortasında kaldı! 3 gün boyunca çaresizce bekledi Türkiye resmen sınıf atlıyor! Elektrikli araç kullanıcıları için premium dönem çok yakında! Otomobil devinde deprem! Çalışanların yüzde 20'si işten çıkarılacak Katlanabilir yeni modelin özellikler belli oldu: Huawei’den taş gibi telefon Somali Türkiye gerçeğini tüm dünyaya açıkladı: Sahaya indiler, uzaktan konuşmadılar Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! ‘Bir gün onu Galatasaray formasıyla göreceğiz' Mehmet Ocaktan'dan salya sümük saldırı! Mübarek günlerde Müslümanları açık açık tahrik etti Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Deneyince farkını göreceksiniz! Yumurta kabuklarını kolayca soymanın doğal yolu Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Yola çıkacaklar aman dikkat! Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

#1
Foto - Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Düzce ve bölgesinde kar yağışının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Meteorolojinin tahminleri sonrası Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkii Düzce-Bolu il sınırında hafif kar yağışı başladı.

#2
Foto - Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında yer yer kar tutmaları başlarken, bir yandan da sis etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

#3
Foto - Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı güzergahında tedbir alan polis ekipleri, sürücülerin kar yağışı ve sisli havaya karşı dikkatli olmalarını, takip mesafesi ve hız kurallarına uymalarını istedi.

#4
Foto - Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kara yolları ekipleri de yol güzergahında tedbirlerini arttırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada "Yargı bağıms..
Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı
Gündem

Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı

İspanyol yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, yeni aldığı robot süpürgesini PlayStation 5 koluyla kontrol etmek isterken dünya genelinde binler..
O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!
Yerel

O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!

Diyarbakır Eğil’de yüzlerce kişinin yaşadığı TOKİ yerleşkesinde inşa edilen cami, bir yılı aşkın süredir ibadete açılmadı. Resmi teslim süre..
Gözünü vatandaşın fitresine dikti
Gündem

Gözünü vatandaşın fitresine dikti

Her fırsatta emeklilere et desteği, çiftçilere tohumluk yardımı yaptığını vurgulayan, Ankaralının parasıyla yapılan sosyal yardımları kendi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23