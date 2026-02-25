Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Yola çıkacaklar aman dikkat! Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Yola çıkacaklar aman dikkat! Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Düzce ve bölgesinde kar yağışının etkili olacağı uyarısı yapıldı. Meteorolojinin tahminleri sonrası Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olan D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkii Düzce-Bolu il sınırında hafif kar yağışı başladı.
Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında yer yer kar tutmaları başlarken, bir yandan da sis etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı güzergahında tedbir alan polis ekipleri, sürücülerin kar yağışı ve sisli havaya karşı dikkatli olmalarını, takip mesafesi ve hız kurallarına uymalarını istedi.
Kara yolları ekipleri de yol güzergahında tedbirlerini arttırdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23