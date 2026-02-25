Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Dünyanın en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ülkesi olan Türkiye'nin, kaza oranlarında NATO içerisinde en güvenli konumda olduğunu hatırlatan Karakuş, F-16'ların ömrünün ortalama 50 yıl olduğunu ve Türkiye'nin elindeki uçakların en az 14-15 yıl daha aktif görev yapabileceğini belirtti. Alternatif uçak projelerinin ve maliyetlerin de altını çizen Karakuş, tek bir uzun menzilli hava savunma füzesinin 3 milyon doları aştığını hatırlatarak savunma sanayisindeki stratejik yatırımların önemine vurgu yaptı.