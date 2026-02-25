  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelede bulundu.

#1
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Balıkesir'de meydana gelen ve 1 pilotumuzun şehit olmasıyla sonuçlanan F-16 kazasının yankıları sürüyor. Kazanın nedenleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut durumuna ilişkin Yeniçağ'a açıklamalarda bulunan Erdoğan Karakuş, hem teknik detaylara ışık tuttu hem de Hava Kuvvetleri'nin yakın tarihte yaşadığı sarsıcı süreçleri gözler önüne serdi.

#2
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Kamuoyunda sıkça dile getirilen ve pilotun yön duygusunu yitirmesi anlamına gelen "vertigo" iddialarına açıklık getiren Karakuş, kaza anındaki hava şartlarına dikkat çekti. Kule konuşmalarının henüz netleşmediğini belirten Karakuş, "Kazanın patlama anında bulut miktarı 4/8 gibiydi; yani ince bulutlar vardı. Bu da pilotun yeri gördüğü anlamına gelir. Yerdeki ışıklandırma da oldukça yeterliydi; yerdeki araç ve ışıkları görmeme şansınız yok. Bu sebeple vertigo ihtimalini oldukça zayıf görüyorum" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Şehit pilotumuzun atlama sistemini kullanmasına rağmen hayatta kalamaması konusuna da değinen Emekli Korgeneral, sorunun sistemde değil, irtifada olduğunu belirtti. F-16'ların dünyanın en güvenli fırlatma sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Karakuş, "Normal bir teknik arızada 2.000 fitin (yaklaşık 600 metre) üstünde atlamanız lazım. Şehidimiz de fırlatma sistemini kullanmış ancak çok alçak irtifada olduğu için maalesef şehadetle neticelendi. F-16'ların 27G kuvvetiyle fırlatan sistemi belinizi kırmaz, fevkalade güvenlidir" dedi.

#4
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Kaza sonrası olay yerine yönelik bilinçsiz müdahalelere karşı hayati bir uyarıda bulunan Karakuş, F-16'larda bulunan bir kimyasala dikkat çekti:

#5
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

"F-16'nın içinde 'Hydrazine' (Hidrazin) denilen son derece zehirli bir gaz vardır. Bu gaz yayılmaya başladığı takdirde çevredeki birçok kişi ölebilir. Bu yüzden önce özel Hydrazine ekibi işini yapmalı, ondan sonra enkaza yaklaşılmalıdır. Kaza olur olmaz hemen enkazın başına gidilmesi büyük bir bilinçsizliktir."

#6
Foto - Erdoğan Karakuş'tan düşen F-16 ile ilgili kritik çıkış! 'O ihtimal zayıf' dedi, gizli ölüm tehliksini açıkladı

Dünyanın en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ülkesi olan Türkiye'nin, kaza oranlarında NATO içerisinde en güvenli konumda olduğunu hatırlatan Karakuş, F-16'ların ömrünün ortalama 50 yıl olduğunu ve Türkiye'nin elindeki uçakların en az 14-15 yıl daha aktif görev yapabileceğini belirtti. Alternatif uçak projelerinin ve maliyetlerin de altını çizen Karakuş, tek bir uzun menzilli hava savunma füzesinin 3 milyon doları aştığını hatırlatarak savunma sanayisindeki stratejik yatırımların önemine vurgu yaptı.

