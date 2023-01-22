  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

2023-01-22 07:16:53
Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Kahramanmaraş’ta müstakil bir evde çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı mahallesindeki bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında itfaiye erleri evdeki 3 çocuğun olduğunu tespit eti.

#3
Foto - Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Dumandan etkilendiği öğrenilen çocuklardan ikisi olay yerine üçüncüsü ise kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nde hayatını kaybetti.

#4
Foto - Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Z.A, A.A ve M.A’nın cansız bedenleri otopsi için, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

#5
Foto - Kahreden olay! Evde çıkan yangında 3 çocuk can verdi

Henüz ismi öğrenilemeyen 3 çocuğun annesi ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çocukların babasının ise daha önce hayatın kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Fas'tan Türkiye kararı!
Gündem

Fas'tan Türkiye kararı! "Mayıs'ta başlıyoruz" diyerek duyurdular

Fas’ın ulusal havayolu Royal Air Maroc, Türkiye seferlerine Mayıs ayından itibaren yeniden başlama kararı aldı.
'Milli güç, bazı odakları rahatsız etmeye başladı' dedi! Baykar'a destek
Gündem

'Milli güç, bazı odakları rahatsız etmeye başladı' dedi! Baykar'a destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar'a destek verdi.

İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin
Gündem

İngiltere'den skandal Türkiye uyarısı: İki şehre dikkat edin

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik skandal uyarılarını hemen hemen her ay yapıyor. İngilizler bu kez, Hakkari ve Şırnak'tan u..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten hükümete olay çağrı: Durdurulmalı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsveç'in Türkiye'ye yönelik provokasyonları nedeniyle "İsveç Kronu’nun Türkiye’de dolaşımı durd..
Devlet Bahçeli'den İsveç'in rezil tavrına tepki: Sabır taşı çatladı!
Gündem

Devlet Bahçeli'den İsveç'in rezil tavrına tepki: Sabır taşı çatladı!

Bahçeli, "İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur’an..
Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'
Dünya

Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısı Yunan basınını salladı! 'Tayfun füzesiyle meydan okudu: Çılgın Türkler yürür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" ifade..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23