  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dilden dile dolaşan dedikodular gerçeğe dönüşüyor! Tam 1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri Aman dikkat! Marketlerde satılan hazır salataları yeniden yıkamak doğru mu? 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık Şamil Tayyar'dan gündemi sarsan açıklama: O isim konuşursa Türkiye'de deprem olur Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe’ye, leblebi gibi gol atan bir forvet daha Uçmadan üretime geçilecek: Tarihi uçak modernizasyonu projesi tam bir skandala dönüştü Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geleneksel nakit kullanımını dönüştürecek ve paranın geleceğini şekillendirecek olan Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında vites yükselterek ekosisteme katılım çağrısında üçüncü aşamaya geçti. Bankalar, ödeme kuruluşları ve FinTek firmalarının güç birliğiyle sunduğu yüzlerce proje arasından başarıyla sıyrılan 23 yenilikçi çalışma, TCMB'nin deney alanında test edilmeye başlandı. Programlanabilir ödemelerden tokenization sistemlerine kadar pek çok geleceğin finans trendini barındıran bu hamle, Türkiye'yi dijital ekonomide küresel lige taşıyacak en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor.

1
#1
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), paranın geleceğini şekillendirecek olan Dijital Türk Lirası Projesi’nde vites yükseltti. Finans ve teknoloji ekosistemini dijital parayla uyumlu ürünler geliştirmeye davet eden "Ekosisteme Katılım Çağrısı"nın zorlu değerlendirme maratonu tamamlandı.

#2
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Kamu-özel sektör işbirliğinin en güncel örneği olan süreçte, 23 yenilikçi proje üçüncü aşamaya geçmeye hak kazandı. Eylül-Ekim 2025 döneminde başlayan ilk aşamaya, sektörden yoğun bir ilgi geldi. 16 banka ile 25 ödeme ve elektronik para kuruluşunun, FinTek firmalarıyla güçlerini birleştirerek sunduğu tam 85 proje masaya yatırıldı.

#3
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

TCMB’nin ilk filtrelemesinden başarıyla geçen 51 proje, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ikinci aşamada zorlu bir sunum ve belge değerlendirme sınavına girdi. Bu sıkı elemelerin sonucunda; 12 banka ve 6 ödeme/elektronik para kuruluşuna ait toplam 23 proje, bir sonraki aşama olan geliştirme ve test alanına adını yazdırdı.

#4
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Potansiyel vaat eden 6 proje ise şimdilik beklemeye alındı; bu projelerin ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edilebileceği açıklandı. Üçüncü aşama, teorinin pratiğe döküldüğü yer olacak. Seçilen projeler artık geliştirme faaliyetlerine başlayacak ve TCMB’nin deney alanında (sandbox) test edilecek. Projelerin odaklandığı alanlar, dijital finansın gelecekteki trendlerini de gözler önüne seriyor.

#5
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Bir projenin birden fazla teknolojiyle entegre olabildiği bu havuzdaki 23 projenin kategori dağılımı şöyle şekillendi:

#6
Foto - Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Programlanabilir Ödemeler: 17 proje Jetonlaştırma (Tokenization): 15 proje Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik: 15 proje Kullanıcı Egemen Kimlik: 7 proje Makineler Arası Ödemeler: 1 proje TCMB, bu adımla birlikte yalnızca bir dijital para altyapısı kurmayı değil; bankalar, ödeme kuruluşları ve FinTek'lerin omuz omuza çalıştığı, küresel rekabete hazır bir finansal teknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Gizli bir el yada ist akil, Türkiye ye son ve en öldürücü darbeyi vurmaya hazırlanıyor demktir bu. Finansql hırsızlığın manipilulasyonun zirve yaptığı dijital ortma atılmak demek teknolojinin Tanrilarinolan s. Vadisinin kucağıma doğru yol almaktirm 15 temmuzdan sonra yapilabilecek en buyuk darbe olur. 28 subat ve 15 temmuz öncesindeki o üretilen yerli kripto telefonları hatırlayın.

Hakk

BÖYLELİKLE KARA PARANIN ÖNÜNE GEÇİLİR İNŞALLAH NAKİT PARA TÜRKİYEYE YARAMIYOR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu a..
Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı
Gündem

Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı

Yeni Parti’ye katılmaması dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için, “AK Parti’ye katılabilir” deniliyordu. Başkan Tug..
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!
Gündem

15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımın ardından yürüt..
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!
Gündem

Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!

Edirne'de bütün CHP’li belediye başkanlarının partilerinden ayrılması üzerine, çok partili hayata geçişin ardından ilk kez CHP’nin belediye ..
Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası
Siyaset

Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası

Sık sık TOMA’ların önüne atlaması ve eline aldığı su hortumu ile çatılara çıkıp çevredekilere su sıkması ile gündeme gelen eski CHP’li yeni ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23