Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geleneksel nakit kullanımını dönüştürecek ve paranın geleceğini şekillendirecek olan Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında vites yükselterek ekosisteme katılım çağrısında üçüncü aşamaya geçti. Bankalar, ödeme kuruluşları ve FinTek firmalarının güç birliğiyle sunduğu yüzlerce proje arasından başarıyla sıyrılan 23 yenilikçi çalışma, TCMB'nin deney alanında test edilmeye başlandı. Programlanabilir ödemelerden tokenization sistemlerine kadar pek çok geleceğin finans trendini barındıran bu hamle, Türkiye'yi dijital ekonomide küresel lige taşıyacak en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor.