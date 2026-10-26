Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Batırel şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, küresel piyasalarda nakde sıkışıldığında altın genelde ilk satılan likit varlık olur. Ons altının 4.000 doların altına sarkmasıyla birlikte algoritma ve fonların otomatik satış emirleri devreye girdi. Düşüş, 3.976 dolara kadar geriledikten sonra 4.000 dolar seviyesinde durdu. Tahvil faizlerindeki düşüş, Fed’in gevşemesinden değil, Avrupa’daki panikten kaynaklandı. Altın için en önemli gösterge VIX (korku) endeksidir. 20,38 düzeyinde olan VIX endeksi 20-30 seviyesinin üzerine çıktığında piyasada stres, 40’ı aştığında ise ekstrem korku hâkim olur. VIX yükselirken dolar güçlü kalıyorsa —ki şu anda böyle— altındaki düşüş devam eder.