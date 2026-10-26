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Ekonomi
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Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

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Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Ekonomist Necmettin Batırel, 6400 lira seviyesinde seyren gram altınla ilgili 400 liralık değişimi işaret ederek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

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#1
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Batırel, "Ortadoğu’daki savaş riski, Hürmüz ve Basra körfezlerindeki gemi saldırıları, ABD’deki stokların azalması ile Libya’daki Hamada ve Tahara petrol sahalarını limana bağlayan boru hattındaki bir valfin kapatılmasıyla ülkede üretimin aniden düşmesi, Brent petrolü 116 doların üzerine çıkardı. Altın, 4.000 dolardaki psikolojik desteği kırdı.

#2
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

10 yıllık ABD tahvil getirilerinin yoğun alımlarla yüzde 4,98 seviyesine gerilemesi, normal şartlarda faiz getirisi olmayan altını desteklemesi gerekirken, piyasadaki likidite sıkışması ve “faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı” fiyatlaması nedeniyle bu kez altını yukarı itmeye yetmedi. Moody’s’in Fransa’nın notunu düşürme ihtimali, Avrupalı ve küresel yatırımcıların panik hâlinde nakdi ABD tahvillerine kaydırmasına neden oldu" dedi.

#3
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Normalde jeopolitik risklerin altını yükselttiğini belirten Batırel, "Ancak petrolün bu denli fırlaması, enerji kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası korkusunu alevlendirdi. Enflasyonun yüksek kalması, Fed’in önümüzdeki hafta faizleri pas geçse bile aralık ayında yeniden faiz artırarak faizleri çok uzun süre zirvede tutacağı beklentisini doğurdu. Getirisi olmayan altın, bu yüksek faiz patikasında ezildi.

#4
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Hisse senedi piyasalarında, özellikle Meta ve yapay zekâ (AI) yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair endişelerle teknoloji devlerinde çok sert satışlar yaşandı. Büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, borsadaki devasa zararlarını kapatmak (teminat tamamlama çağrıları/margin call) ve nakit sağlamak amacıyla ellerindeki kârlı altın pozisyonlarını likide ettiler" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

Batırel şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, küresel piyasalarda nakde sıkışıldığında altın genelde ilk satılan likit varlık olur. Ons altının 4.000 doların altına sarkmasıyla birlikte algoritma ve fonların otomatik satış emirleri devreye girdi. Düşüş, 3.976 dolara kadar geriledikten sonra 4.000 dolar seviyesinde durdu. Tahvil faizlerindeki düşüş, Fed’in gevşemesinden değil, Avrupa’daki panikten kaynaklandı. Altın için en önemli gösterge VIX (korku) endeksidir. 20,38 düzeyinde olan VIX endeksi 20-30 seviyesinin üzerine çıktığında piyasada stres, 40’ı aştığında ise ekstrem korku hâkim olur. VIX yükselirken dolar güçlü kalıyorsa —ki şu anda böyle— altındaki düşüş devam eder.

#6
Foto - Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel duyurdu: Gram altın 400 lira değişecek

ABD’de ara seçimlerden sonra İran probleminin ortadan kalkmasıyla petrol düşüşe geçecek, enerji krizi zayıflayacak. Altının yeniden 5.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyorum. Alım yapmayı düşünenler için mevcut 6.447 liralık külçe altın fiyatı çok uygun. Fiyatın kısa sürede kademeli olarak yeniden 6.800 liraya çıkacağını tahmin ediyorum. Alan kazançlı çıkacak." Kaynak: Tgrt Haber

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