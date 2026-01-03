Kadıköy'de galeriye operasyon:11 milyar liralık vurgun iddiası!
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan lüks bir geleriye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
stanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.
11 MİLYAR TL İLE YURT DIŞINA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu.
Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
