Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Tabii, mesele trafik değil; Ekrem İmamoğlu anladı onu. İmamoğlu "yok, üzerime alınmadım" demeye devam ederse 31 Mart'ta anlamak için çok vakti olacak. İşin aslı ne İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'i arayacak yüzleri kaldı. Öyle büyük bir ayıp ettiler ki, o güne kadar beraber hareket ettikleri Akşener'e bir günde sırtlarını çevirdiler. Şimdi Akşener'e bakacak yüzleri yok. Bu kez sırtını dönme sırası Akşener'de; İstanbul ve Ankara'yı kaybettiklerinde siyasette yol arkadaşlarına ihanetin kaçınılmaz bir şekilde bedeli olduğunu da anlarlar belki.”