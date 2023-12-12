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Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

2023-12-12 11:46:52
Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkûm ediyorlar" sözleri, Ekrem İmamoğlu'na yönelik adrese teslim bir mesajdı. Ancak İmamoğlu, Akşener'in sözleri için "üzerime alınmadım" cevabını verdi. Söz konusu polemiğe dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Akşener yine az söylemiş aslında; İmamoğlu İstanbul'u Delhi'den beter hale getirdi. Şehrin tarihindeki en büyük trafik kaosu yaşanıyor bugün” ifadelerini kullandı. Tayiz, şunları kaydetti:

#1
Foto - Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını hedef alan sözleri hâlâ sıcaklığını koruyor. Akşener'in "her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkûm ediyorlar" sözleri, Ekrem İmamoğlu'na yönelik adrese teslim bir mesajdı.

#2
Foto - Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Ekrem İmamoğlu, Akşener'in sözleri için "üzerime alınmadım" cevabını verdi. Ne yani, Mansur Yavaş mı o sözleri üzerine alsın? Muhatabı Yavaş mıydı? Yavaş ile ilgili Akşener zaten özel bir parantez açarak, kafiyeli bir şekilde eleştirmişti. Bu nedenle Akşener'in sözlerinin hedefindeki isim Ekrem İmamoğlu'ydu. Kaçacak bir yeri yok İmamoğlu'nun. Cesurca çıkıp Akşener'e İstanbul'un neresinin Delhi, Cakarta olduğunu sorsaydı? Akşener yine az söylemiş aslında; İmamoğlu İstanbul'u Delhi'den beter hale getirdi. Şehrin tarihindeki en büyük trafik kaosu yaşanıyor bugün.

#3
Foto - Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Tabii, mesele trafik değil; Ekrem İmamoğlu anladı onu. İmamoğlu "yok, üzerime alınmadım" demeye devam ederse 31 Mart'ta anlamak için çok vakti olacak. İşin aslı ne İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'i arayacak yüzleri kaldı. Öyle büyük bir ayıp ettiler ki, o güne kadar beraber hareket ettikleri Akşener'e bir günde sırtlarını çevirdiler. Şimdi Akşener'e bakacak yüzleri yok. Bu kez sırtını dönme sırası Akşener'de; İstanbul ve Ankara'yı kaybettiklerinde siyasette yol arkadaşlarına ihanetin kaçınılmaz bir şekilde bedeli olduğunu da anlarlar belki.”

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