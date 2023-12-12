2023-12-12 11:46:52 Kaçacak bir yeri yok! İmamoğlu bu defa çok fena köşeye sıkıştı! Bakalım şimdi ne halt edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vaat ediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkûm ediyorlar" sözleri, Ekrem İmamoğlu'na yönelik adrese teslim bir mesajdı. Ancak İmamoğlu, Akşener'in sözleri için "üzerime alınmadım" cevabını verdi. Söz konusu polemiğe dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Akşener yine az söylemiş aslında; İmamoğlu İstanbul'u Delhi'den beter hale getirdi. Şehrin tarihindeki en büyük trafik kaosu yaşanıyor bugün” ifadelerini kullandı. Tayiz, şunları kaydetti: