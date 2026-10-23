Kaan'ı radarlarına almışlardı: Arap ülkesi yine şaşırtmadı, Fransa ile anlaştı
Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgilenen Arap ülkesi Fransa'dan Rafale savaş uçaklarının etdariki için kritik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın detayları belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgilenen Arap ülkesi Fransa'dan Rafale savaş uçaklarının etdariki için kritik bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın detayları belli oldu.
Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rafale F5 savaş uçağı standardı kapsamında hükümetler arası iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmalar; savunma sanayii, ileri teknoloji ve stratejik ortaklığı da kapsıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 20 Ekim’de Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanan anlaşma, Rafale F5’e yönelik iş birliğinin yanında teknik ve mali koşulları da içeriyor.
İki ülke arasındaki Rafale F5 görüşmeleri 2024 yılında başlamıştı. Yaklaşık 5 milyar euro maliyet öngörülen programa BAE’nin 3,5 milyar euroya kadar katkı sağlaması gündeme gelmişti.
Ancak müzakerelerin 2025 sonlarında, finansman ve hassas askeri teknolojilere erişim konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tıkandığı bildirilmişti. Nisan 2026’da yayımlanan haberlerde Fransa’nın programı tek başına finanse edeceği aktarılmıştı.
Yeni anlaşma ile BAE’nin daha önce belirlenen finansal desteği ve hassas teknolojilere erişim konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanmadığı açıklanmadı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Aralık 2021’de Fransa ile yaklaşık 16,6 milyar euro değerindeki savunma paketi kapsamında 80 adet Rafale F4 savaş uçağı için sözleşme imzalamıştı.
İlk teslimatların 2026 sonunda başlaması beklenirken, bu anlaşmayla birlikte Rafale F5 programında kurulacak iş birliği, iki ülkenin savunma sanayii ortaklığını genişletme potansiyeli taşıyor.
SAVUNMASANAYİST
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