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Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

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Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafından yapılan açıklamada, Rus dizelini taşıyan ilk tankerin ABD’ye doğru yola çıktığı duyuruldu.

#1
Foto - Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

ABD ile Rusya arasında varılan dizel anlaşması hayata geçirildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus dizelini taşıyan ilk tankerin ABD’ye doğru yola çıktığını ve düzenli olarak daha fazla sevkiyatın devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

#2
Foto - Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’nin gemi takip verilerine göre yaklaşık 40 bin ton dizel yüklü tanker, New York’a doğru gitmek üzere Rusya’nın Baltık limanı Primorsk’tan ayrıldı.

#3
Foto - Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

Tankerin 10 Kasım Salı günü New York’a ulaşması bekleniyor.

#4
Foto - Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Rus dizelinin ABD ve küresel pazarlara tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı.

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