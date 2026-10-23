Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Aliyev ile Modi arasında Bişkek'te gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Jaishankar, Azerbaycan'a Modi'nin talimatıyla geldiğini belirtti. Selamlar için teşekkür eden Aliyev de kendi selamlarının Murmu ve Modi'ye iletilmesini istedi. Bişkek'te Modi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve bu görüşmede yapılan fikir alışverişini memnuniyetle hatırladığını söyleyen Aliyev, Jaishankar'ın Azerbaycan ziyaretini takdirle karşıladığını ifade etti.