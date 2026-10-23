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Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a silah ve ekipman desteğinde bulunan ülkenin yetkilisiyle bir araya geldi.

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Foto - Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti. Jaishankar, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'nin selamlarını Aliyev'e iletti.

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Foto - Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Aliyev ile Modi arasında Bişkek'te gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Jaishankar, Azerbaycan'a Modi'nin talimatıyla geldiğini belirtti. Selamlar için teşekkür eden Aliyev de kendi selamlarının Murmu ve Modi'ye iletilmesini istedi. Bişkek'te Modi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve bu görüşmede yapılan fikir alışverişini memnuniyetle hatırladığını söyleyen Aliyev, Jaishankar'ın Azerbaycan ziyaretini takdirle karşıladığını ifade etti.

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Foto - Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Aliyev, ziyaretin ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alınması açısından önem taşıdığını kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ele alındı ve karşılıklı çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğu vurgulandı.

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Foto - Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Azerbaycan ile Hindistan'ın Küresel Güney'in bir parçası olarak uluslararası gündemdeki, özellikle Küresel Güney ülkelerini ilgilendiren bazı konularda benzer çıkarlara sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamda siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, yüksek teknolojiler, kültür, insani alanlar ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

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Foto - Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme

Görüşmede ayrıca, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. İkili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla siyasi temasların artırılması ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin, ekonomi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyetlerin ziyaretleri dahil olmak üzere sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

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Yorumlar

Akın bey

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