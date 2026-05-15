'Kaan projesine katılmak istiyoruz' diyen Arap ülkesinden şaşırtan karar: Fransa'dan Rafale aldılar

Daha önce Aralık 2025’te Dassault Aviation’ın Mısır Hava Kuvvetleri’ne üç adet Rafale savaş uçağı daha teslim ettiği bildirilmişti. O teslimatta EM12, EM13 ve EM14 kuyruk numaralı tek koltuklu uçaklar Mısır’a gönderilmişti. Rafale savaş uçaklarına yönelik küresel talebin hızla artması nedeniyle Dassault Aviation’ın toplam ihracat sipariş defterinin 300 uçağın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Şirketin bu yoğun talebi karşılamak amacıyla 1970’lerden bu yana ilk kez yeni bir üretim hattı açtığı kaydedildi.