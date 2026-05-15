'Kaan projesine katılmak istiyoruz' diyen Arap ülkesinden şaşırtan karar: Fransa'dan Rafale aldılar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan projesine ortak olacağı konuşulan Arap ülkesi Fransa'dan Rafale uçaklarını teslim aldı.

Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation, Mısır’ın ikinci Rafale siparişi kapsamında yeni bir savaş uçağı partisini Kahire yönetimine teslim etti.

Teslimata ilişkin görüntüler, “Egypt’s Intel Observer” isimli kullanıcı tarafından X platformunda paylaşıldı. Teslimata hazırlanan uçaklar arasında DM23, DM24 ve DM26 kuyruk numaralı üç adet çift koltuklu Rafale savaş uçağının bulunduğu tespit edildi. Söz konusu uçakların tamamı, Dassault Aviation’ın Bordeaux-Mérignac’daki fabrika havaalanında görüntülendi.

Bordeaux-Mérignac tesisi, Rafale savaş uçaklarının montaj ve test süreçlerinin yürütüldüğü Dassault’un ana üretim merkezi olarak biliniyor.

Yeni teslimatlar, Fransa ile Mısır arasında 2021 yılında imzalanan ikinci Rafale anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor. Taraflar arasındaki ilk anlaşma 2015 yılında imzalanmış ve bu kapsamda Kahire yönetimi 24 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmişti. İkinci sipariş kapsamında ise Mısır, ilave 31 adet Rafale satın aldı.

Sözleşme şartlarına göre teslimatların 2026 yılına kadar sürmesi planlanıyor. Ancak bazı gözlemciler, Dassault Aviation’ın yoğun ihracat yükü nedeniyle takvimin değişebileceğini değerlendiriyor. Bugüne kadar Mısır toplam 55 adet Rafale siparişi verirken, bunların 32’sinin teslim edildiği belirtiliyor.

Daha önce Aralık 2025’te Dassault Aviation’ın Mısır Hava Kuvvetleri’ne üç adet Rafale savaş uçağı daha teslim ettiği bildirilmişti. O teslimatta EM12, EM13 ve EM14 kuyruk numaralı tek koltuklu uçaklar Mısır’a gönderilmişti. Rafale savaş uçaklarına yönelik küresel talebin hızla artması nedeniyle Dassault Aviation’ın toplam ihracat sipariş defterinin 300 uçağın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Şirketin bu yoğun talebi karşılamak amacıyla 1970’lerden bu yana ilk kez yeni bir üretim hattı açtığı kaydedildi.

Paris’in kuzeybatısındaki Cergy bölgesinde kurulan yeni üretim tesisinin resmi açılışı 2024 yazında yapılırken, tesisin 2025 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçtiği aktarıldı. Yeni tesisin, daha önce Rafale montajının gerçekleştirildiği Argenteuil tesisinin yerini kademeli olarak aldığı belirtiliyor. Kaynak: M5, Militarnyi

