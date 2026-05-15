Sınırın sıfır noktasında büyük provokasyon: Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktılar
Sınırın sıfır noktasında büyük provokasyon: Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktılar

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, sınırın sıfır noktasına gelerek Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkarak büyük bir provokasyona imza attı.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bahçeköy (Kipi) -İpsala Gümrük Kapısı arasındaki köprüye kadar giden ve nöbet tutan askerleri selamlayan Tasulas, Yunanistan’ın sınır güvenliği ve egemenlik hakları konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurguladı. Dedeağaç’ın kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Bahçeköy (Kipi) Askeri Hudut Karakolu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tasulas, “Yunanistan-Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur" dedi.

Askeri yetkililerden bölgedeki durum hakkında brifing alan Tasulas, daha sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ve beraberindeki heyetle birlikte Meriç Nehri üzerindeki Bahçeköy-İpsala Köprüsü’ne yürüdü. Tam sınır çizgisine kadar giden Tasulas, burada nöbet tutan hudut birlikleriyle tek tek tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Tasulas, sınır hattındaki atmosferin insana güven ve gurur verdiğini belirterek, “Buradaki hava çok farklı; sorumluluk ve özgüven kokuyor. Evros’taki (Meriç) 12. Tümen, nesiller boyu korunan bu toprakları bugün de aynı kararlılıkla muhafaza ediyor. Yunan ordusu burada sarsılmaz bir iradeyle görev başındadır,” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın sınır ziyaretinde Yunan askeri komuta kademesi de tam kadro hazır bulundu. Tasulas’ı sınır karakolunda 31. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Sotiris Çiaçianis karşılarken; brifing 536. Mekanize Tabur Komutanı Yarbay Aleksandros Liontos tarafından verildi. Ziyaret sırasında cumhurbaşkanı Tasulas’a, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis, Trakya (Batı) Yüksek Askeri Komutanı Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos, Tümen Komutanı Tümgeneral Pavlos Andrikopoulos eşlik etti.

Yorumlar

Teoman

Size zamanı gelince yapılması gereken yapılacak..

Gübzeyçe

Bir tane TB2 gönderseydiniz sadece sesi bile kaçmalarına yeterdi
