Sınırın sıfır noktasında büyük provokasyon: Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktılar

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bahçeköy (Kipi) -İpsala Gümrük Kapısı arasındaki köprüye kadar giden ve nöbet tutan askerleri selamlayan Tasulas, Yunanistan’ın sınır güvenliği ve egemenlik hakları konusunda tavizsiz bir duruş sergilediğini vurguladı. Dedeağaç’ın kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Bahçeköy (Kipi) Askeri Hudut Karakolu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tasulas, “Yunanistan-Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur" dedi.