5 gün sonrası fena olabilir... Burun spreyleri ne kadar kullanılır?
Burun spreyleri ne kadar kullanılır sorusu her zaman merak edilen bir konudur...
Burun tıkanıklığı yaşayan kişilerin, burun açıcı spreyleri yalnızca beş gün kullanmaları veya sorunun daha da kötüleşme riskini göze almaları gerektiği konusunda uyarıldı. Havalar ısındı, polenler yerini aldı.
Alerjisi olanlar ise hapşırma ve burun tıkanıklığı ile mücadele ediyor. Elimizin ilk gittiği ilaç ise "burun spreyleri" oluyor.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), bazı burun açıcı spreylerin kullanım süresini en fazla beş günle sınırladı.
Burun tıkanıklığını giderici spreyler, soğuk algınlığı, alerji ve sinüzitin neden olduğu burun tıkanıklığından kısa süreli rahatlama sağlıyor.
Ancak MHRA, aşırı kullanımın "geri tepme tıkanıklığına" neden olabileceğini belirtti. Açıklamada, bu tür spreyler ve damlalar için tüm yeni ambalaj ve prospektüslerde kullanım süresinin beş günü geçmemesi gerektiğinin belirtileceği ifade edildi.
