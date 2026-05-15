Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Spike NLOS entegrasyonunu basit bir silah alımı olarak değil, Ege’deki ada coğrafyasında bir “Bölgeye Erişimi Engelleme (A2/AD)” ağı oluşturmanın anahtarı olarak görüyor. Bu bağlamda Spike NLOS, operatörün görüş alanının ötesindeki (NLOS) hedefleri vurabilme yeteneği sayesinde, fırlatma rampalarını ön cephede tehlikeye atmadan düşman unsurlarına taarruz imkanı tanıyor. Sistem sadece tanklara karşı değil; çıkarma gemileri, komuta araçları, radar istasyonları ve yüksek değerli stratejik altyapı tesisleri gibi geniş bir hedef yelpazesine karşı kullanılabiliyor.