  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mikroorganizmaların üreme alanı... Klima temizliğine dikkat! 'Klima Hastalığı' konusunda... 5 gün sonrası fena olabilir... Burun spreyleri ne kadar kullanılır? Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler BMW'yi tahtından etti! İşte en güçlü araçlar! İşte bu hiç beklenmiyordu: Yıllardır Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılıyordu ama... 2026 DGS başvuruları başladı! O tarihe dikkat Meyveleri tuzak gibi patlıyor! Tek bir damlası bile: Acı kavun, cırtatan, patlangaç... Sınırın sıfır noktasında büyük provokasyon: Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktılar Sabiha Gökçen'de çay simit fiyatı şok etti! Görenler gözlerine inanamadı! Nihayet konuştu: Ve Galatasaray'ın teklif yaptığı Bernardo Silva sonunda resmi açıklamayı yaptı
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

Son dönemde Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu, İsrail yapımı Spike NLOS füzelerini envantere katıyor. Söz konusu adım yeni bir provokasyonun işareti olarak yorumlandı.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

Yunanistan, İsrail yapımı uzun menzilli füze sistemi Spike NLOS’u kademeli olarak askeri envanterine dahil ediyor. Sistemleri kullanacak ilk operatörlerin Avlonas bölgesindeki yoğun eğitim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu sistemlerin, özellikle Ege adaları ile Meriç bölgesine konuşlandırılması ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli taarruz stratejisini dönüştürmesi hedefliyor.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

OnAlert tarafından yapılan habere göre ilk operatör grubunun eğitimi yüksek tempoda ilerliyor. İlk Spike NLOS sistemlerinin bu yaz ayları içinde adalara sevk edilmesi, Yunan Kara Kuvvetleri için sipariş edilen paketlerin tamamının ise yıl sonuna kadar teslim alınması bekleniyor.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

OnAlert’e göre eğitim alan askeri personelden gelen ilk geri bildirimler, sistemin yüksek teknolojik performansı, geniş menzili ve nokta atışı hassasiyeti yönünde. Ancak askeri kaynaklar, Spike NLOS’un klasik bir anti-tank veya güdümlü füze silahı olmadığını, gerçek zamanlı bilgi yönetimi ve yüksek taktiksel algı gerektiren entegre bir savaş sistemi olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Spike NLOS entegrasyonunu basit bir silah alımı olarak değil, Ege’deki ada coğrafyasında bir “Bölgeye Erişimi Engelleme (A2/AD)” ağı oluşturmanın anahtarı olarak görüyor. Bu bağlamda Spike NLOS, operatörün görüş alanının ötesindeki (NLOS) hedefleri vurabilme yeteneği sayesinde, fırlatma rampalarını ön cephede tehlikeye atmadan düşman unsurlarına taarruz imkanı tanıyor. Sistem sadece tanklara karşı değil; çıkarma gemileri, komuta araçları, radar istasyonları ve yüksek değerli stratejik altyapı tesisleri gibi geniş bir hedef yelpazesine karşı kullanılabiliyor.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı çok sayıda füze alıyorlar: Namluları Türk topraklarına çevirdiler

Habere göre şu an için projenin en kritik safhasını Avlonas’taki eğitimler oluşturuyor. Personel, sadece füze fırlatma tekniklerini değil, aynı zamanda sistemin kullanım felsefesini de öğreniyor. Avlonas’ta yetişen bu ilk operatörler, sistemleri adalara ve sınır hatlarına taşıyarak taktik hatları belirleyecek ve önümüzdeki yıllarda Spike NLOS sistemlerinin Yunan ordusundaki operasyonel kullanım mimarisini inşa edecek temel çekirdeği oluşturacak. DEFENCETURK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!
Gündem

Ankara'dan Bağdat'a tebrik mesajı! Irak'ta Ali Zeydi hükümeti güvenoyunu aldı!

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik süreçte başarı dilekleri iletilirken, yeni hükümetin bölgenin hass..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
Önder Aksakal yerden yere vurdu! CHP’de hırsızlığı bile gölgede bırakan iddialar
Gündem

Önder Aksakal yerden yere vurdu! CHP’de hırsızlığı bile gölgede bırakan iddialar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’de yaşanan skandallar iddiaların hırsızlığı bile gölgede bırakacak boyutlara ulaştığını anlatarak Türki..
Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu
Dünya

Sarı kafa Trump'ın ne istediği belli değil! Yine saçma sapan konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ziyaretini sürdürürken yaptığı açıklamalarda hem Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le ilişkilerine değindi hem d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23