Mikroorganizmaların üreme alanı... Klima temizliğine dikkat! 'Klima Hastalığı' konusunda...
Mikroorganizmaların üreme alanına dönüşen bu tehlikenin farkında olmak lazım...
Mikroorganizmaların üreme alanına dönüşen bu tehlikenin farkında olmak lazım...
Yaz aylarında iş yerinde, evde, arabada; hayatın her alanında imdadımıza yetişen klimalar, temizlenmezse büyük sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Uzun süre temizlenmeyen klima filtreleri; bakteri, virüs, küf mantarı ve çeşitli zararlı mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Peki, klimaların temizletilmemesi durumunda hangi hastalıklar ortaya çıkar? Belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevaplarını Prof. Dr. Fatma Bozkurt yanıtladı.
Klimalar, dışarıdan aldığı havayı filtreleyerek iç ortama verir. Filtrelerde biriken kir, toz ve nem zamanla mikroorganizmaların üreme alanına dönüşebilir. Özellikle yaz aylarında yoğun çalışan klimalar düzenli temizlenmediğinde sadece ortamı soğutmakla kalmıyor, aynı zamanda görünmez sağlık risklerini de insanların yaşam alanlarına taşıyor.
Kirli klimalarla ilişkilendirilen en tehlikeli sağlık sorunlarından biri "Lejyoner Hastalığı" olarak öne çıkıyor. Hastalığa neden olan Legionella pneumophila isimli bakteri, özellikle nemli ve bakımsız klima sistemlerinde çoğalabiliyor. Merkezi klima sistemleri, oteller, hastaneler, AVM'ler ve uzun süre temizlenmeyen ev tipi klimalar bu bakterinin üremesi açısından uygun şartları oluşturuyor. Halk arasında "Klima Hastalığı" olarak da bilinen Lejyoner Hastalığı, bakterinin solunum yoluyla akciğerlere ulaşması sonucu ortaya çıkıyor. İlk belirtileri genellikle grip veya zatürre ile karıştırılabiliyor. Yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle yaşlılar, sigara kullananlar, kronik akciğer hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalık daha ağır seyredebilir. Tedavi edilmediğinde ciddi akciğer enfeksiyonlarına, solunum yetmezliğine ve hayati risklere yol açabiliyor.
Temizlenmeyen klima filtrelerinde yalnızca bakteriler değil, küf mantarları da hızla çoğalabiliyor. Özellikle nemli ortamlar, mantar sporlarının yayılması için oldukça uygun koşullar oluşturuyor. Klima çalıştırıldığında bu sporlar doğrudan havaya karışarak insanların solunum yoluyla vücuduna giriyor. Küf mantarları, özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Sürekli hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı, boğaz tahrişi ve nefes darlığı gibi belirtiler görülebiliyor. Bu durum, astım hastalarında krizlerin tetiklenmesine ve daha sık kriz geçirilmesine neden olabiliyor. Bazı küf türleri, uzun süre maruz kalınması halinde kronik solunum yolu problemlerini artırabiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların bulunduğu ortamlarda klima hijyeni büyük önem taşıyor.
Klima filtrelerinde zamanla biriken toz, polen ve kir partikülleri de önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Temizlenmeyen filtreler, havayı arındırmak yerine kirli partikülleri tekrar ortama yayıyor.
Özellikle yaz aylarında polen yoğunluğunun artmasıyla birlikte klima kaynaklı alerjik şikâyetlerde ciddi yükselişler görülebiliyor. Burun tıkanıklığı, gözlerde yanma, kaşıntı, sürekli hapşırma ve kuru öksürük; klima kullanımına bağlı gelişen yaygın şikâyetler arasında yer alıyor. Alerjik rinit hastaları için kirli klimalar yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor.
Klimalar doğrudan virüs üretmez. Ancak kapalı ortamlarda hava dolaşımı nedeniyle bazı virüslerin yayılımını kolaylaştırabilir. Özellikle kalabalık ve havalandırması yetersiz alanlarda çalışan kirli klima sistemleri, havadaki virüs partiküllerinin ortam içinde daha uzun süre dolaşmasına neden olabiliyor. Uzun süre doğrudan klima havasına maruz kalan kişilerde kas tutulmaları, boyun ağrısı, bel ve sırt ağrıları, baş ağrısı ve yüz felci riski gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Klima kaynaklı sağlık sorunları en çok çocukları, yaşlıları ve kronik hastalığı bulunan bireyleri etkiliyor. Özellikle bebekler için uyarıda bulunan uzmanlar, bebeklerin doğrudan klima havasına maruz bırakılmaması gerektiğini belirtiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23