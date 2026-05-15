Mikroorganizmaların üreme alanı... Klima temizliğine dikkat! 'Klima Hastalığı' konusunda...

Kirli klimalarla ilişkilendirilen en tehlikeli sağlık sorunlarından biri "Lejyoner Hastalığı" olarak öne çıkıyor. Hastalığa neden olan Legionella pneumophila isimli bakteri, özellikle nemli ve bakımsız klima sistemlerinde çoğalabiliyor. Merkezi klima sistemleri, oteller, hastaneler, AVM'ler ve uzun süre temizlenmeyen ev tipi klimalar bu bakterinin üremesi açısından uygun şartları oluşturuyor. Halk arasında "Klima Hastalığı" olarak da bilinen Lejyoner Hastalığı, bakterinin solunum yoluyla akciğerlere ulaşması sonucu ortaya çıkıyor. İlk belirtileri genellikle grip veya zatürre ile karıştırılabiliyor. Yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle yaşlılar, sigara kullananlar, kronik akciğer hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalık daha ağır seyredebilir. Tedavi edilmediğinde ciddi akciğer enfeksiyonlarına, solunum yetmezliğine ve hayati risklere yol açabiliyor.