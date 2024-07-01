Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçta İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçı Bellingham ve Kane'in attığı gollerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı ve İsviçre'nin rakibi oldu. Maçta ise Bellingham'ın yaptığı bir hareket olay oldu. Yıldız oyuncu, yaptığı hareketten sonra açıklama yaptı. Dün oynanan son 16 turu maçında İngiltere ile Slovakya Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 25. dakikasında David Strelec'in ara pasında kaleci Jordan Pickford ile karşı karşıya kalan Ivan Schranz topu ağlara göndererek Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.