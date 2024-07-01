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Spor
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Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

2024-07-01 15:59:05
Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçta İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçı Bellingham ve Kane'in attığı gollerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı ve İsviçre'nin rakibi oldu. Maçta ise Bellingham'ın yaptığı bir hareket olay oldu. Yıldız oyuncu, yaptığı hareketten sonra açıklama yaptı. Dün oynanan son 16 turu maçında İngiltere ile Slovakya Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 25. dakikasında David Strelec'in ara pasında kaleci Jordan Pickford ile karşı karşıya kalan Ivan Schranz topu ağlara göndererek Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

#1
Foto - Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

İkinci yarı İngiltere beraberlik için rakip kaleye yüklenirken, umutlandıran gol 90+5. dakikada geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Marc Guehi'nin kafayla aşırttığı topa Jude Bellingham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve 90 dakika 1-1 sona erdi. KANE MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ Uzatmalara giden mücadelenin 91. dakikasında Harry Kane topu ağlara göndererek İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu. İngiltere, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

#2
Foto - Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

İngiltere'nin ilk golünü kaydeden Jude Bellingham golün sevincini yaşarken Slovakya yedek kulübesine doğru cinsel organını işaret eden bir hareket yaptı. Zorlu maçın ardından gelen tepkiler sonrasında ise Bellingham şu açıklamayı yaptı: "Kendi arkadaşlarıma yönelik bir şakaydı. Slovakya Milli Takımı'nın bu geceki oyununa saygı duymaktan başka bir şey yapmadım"

#3
Foto - Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

İngiliz The Athletic ise İngilizleri şoke edecek haberi verdi. Gerçek şu ki böyle bir "şaka hareketi" yıldız oyuncuya pahalıya mal olabilir.

#4
Foto - Jude Bellingham'dan çirkin hareket! Büyük bir ceza kapıda artık…

The Athletic'in haberine göre; İngiliz yıldız Slovakya karşısında İngiltere adına attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılma riskiyle karşı karşıya. 20 yaşındaki oyuncu daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada işaretinin kendisini izleyen arkadaşlarına yönelik bir 'takım içi şaka' olduğunu iddia etti ancak Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından disiplin cezasına çarptırılabilir."

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