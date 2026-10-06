Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

UniCredit, mayısta yaptığı açıklamada, Rusya'daki bankasının bir bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri'nden "özel bir yatırımcıya" satmak üzere bağlayıcı olmayan anlaşmaya vardığını bildirmişti. Geçtiğimiz yıl Rus basınında çıkan haberlerde BAE’li konsorsiyumun Dubai merkezli yatırım şirketleri Asas Capital ve Mada Capital, özel amaçlı bir araç kuracak ve halihazırda Rusya'da faaliyet gösteren yatırım şirketi Inweasta ile ortaklık şeklinde açıklansa da, onay sürecinde Abu Dabi merkezli yapı hakkında bilgi verilmedi. Böylece 800 milyar euroluk varlığı, 70 binden fazla çalışanı olan dünyanın 34’üncü bankası İtalyan UniCredit, yıllar önce Koç’u çıkardığı Rusya’dan şimdi kendisi çıkıyor. UniCredit, Rusya prangasından kurtuluyor.