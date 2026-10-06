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Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

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Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

Yapı Kredi’nin Rusya’dan çıkış sürecinde adı öne çıkan İtalyan bankacılık devi UniCredit, yeniden gündemde. Koç Grubu’nun merhum Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un geçmişte “pranga” olarak tanımladığı UniCredit cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, 2002 yılında Koç Holding’e ait Yapı Kredi’ye ortak olarak Türk bankacılık sistemine giren ilk yabancı olmuştu İtalyan UniCredit. Sadece İtalya’nın değil, dünyanın en büyüklerinden biri olan UniCredit ile Koç arasındaki ortaklık zaman zaman sessiz gerilimlere sahne olmuş, ilk kez Koç Holding Yönetim Kurulu’nun merhum Başkanı Mustafa Koç’un “Ayağımızdaki prangalar” serzenişiyle gün yüzüne çıkmıştı.

#2
Foto - Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

O ortaklık sürecinde Yapı Kredi’deki bazı yurt dışı varlıklar da satılmıştı. Bunlardan biri bankanın Rusya’daki birimi olan Yapı Kredi Moscow olmuştu. Rusya’daki iştirak, 57 milyon dolara Rus Expobank’a devredilmiş ve Koç’un finanstaki Rusya macerası da sona ermişti. Yapı Kredi’yi Rusya’dan çıkaran UniCredit, Türkiye’den de 2021 yılında çekilmiş ve hisseleri Koç Holding’e devretmişti. Aradan geçen 5 yılın sonunda Yapı Kredi’yi Rusya’dan çıkaran İtalyan devi, bu kez kendisi ülkeyi terk ediyor.

#3
Foto - Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

Moskova Hükümeti, her ne kadar Avrupa ve ABD’li şirketleri “dost olmayan”lar şeklinde kategorize etse de, UniCredit, bir ayrıcalık sahibi oldu ve geçen yıl Rusya’dan çıkmak için bir satış sürecine girdi. Moskova Yönetimi’nin Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlara yanıt olarak başlattığı kayyım atama sürecinden UniCredit etkilenmemiş ve İtalyan bankanın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkete devri için görüşmelere izin vermişti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli üç şirketin kurduğu konsorsiyum, UniCredit'in Rusya operasyonlarını büyük bir iskontoyla satın alma teklifinde bulunmuştu.

#4
Foto - Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

Piyasalarda yüzde 60 olarak görünen iskontolu satışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onayı verdi. Rus hükümetinin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, UniCredit'in Rusya'daki varlıklarının yeniden yapılandırılması ve yeni kurulacak birimin satışı için gerekli izin sağlandı. Söz konusu işlem, Rusya'nın "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara ait varlıkların devrine yönelik kısıtlamaları kapsamında devlet başkanının onayını gerektiriyordu.

#5
Foto - Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

UniCredit, mayısta yaptığı açıklamada, Rusya'daki bankasının bir bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri'nden "özel bir yatırımcıya" satmak üzere bağlayıcı olmayan anlaşmaya vardığını bildirmişti. Geçtiğimiz yıl Rus basınında çıkan haberlerde BAE’li konsorsiyumun Dubai merkezli yatırım şirketleri Asas Capital ve Mada Capital, özel amaçlı bir araç kuracak ve halihazırda Rusya'da faaliyet gösteren yatırım şirketi Inweasta ile ortaklık şeklinde açıklansa da, onay sürecinde Abu Dabi merkezli yapı hakkında bilgi verilmedi. Böylece 800 milyar euroluk varlığı, 70 binden fazla çalışanı olan dünyanın 34’üncü bankası İtalyan UniCredit, yıllar önce Koç’u çıkardığı Rusya’dan şimdi kendisi çıkıyor. UniCredit, Rusya prangasından kurtuluyor.

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