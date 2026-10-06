Koç'un 'pranga' dediği dev kurum ülkeden çıkıyor: Onay resmen verildi

Moskova Hükümeti, her ne kadar Avrupa ve ABD’li şirketleri “dost olmayan”lar şeklinde kategorize etse de, UniCredit, bir ayrıcalık sahibi oldu ve geçen yıl Rusya’dan çıkmak için bir satış sürecine girdi. Moskova Yönetimi’nin Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlara yanıt olarak başlattığı kayyım atama sürecinden UniCredit etkilenmemiş ve İtalyan bankanın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkete devri için görüşmelere izin vermişti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli üç şirketin kurduğu konsorsiyum, UniCredit'in Rusya operasyonlarını büyük bir iskontoyla satın alma teklifinde bulunmuştu.