Japon markadan bir ilk! İki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e: Türkiye’de

Elektrikli Moped EM1 e: tamamen dijital gösterge paneli, kaliteli anahtar düğmeleri, uzun zemin alanı ve sele altı saklama bölümü gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. LED aydınlatmaya sahip modelin sade dijital gösterge panelinde, kalan pil şarj yüzdesi dahil olmak üzere önemli bilgiler yer alıyor. Sele altında 3.3 litrelik depolama alanı bulunurken; gövdenin sol tarafında bir iç ceplik ve sağ tarafında da akıllı telefon şarjı için bir USB prizi konumlanıyor. Bunların yanı sıra EM1 e:’de çanta askısı ve yolcu için tutunma kolları yer alıyor. Dayanıklılık, güvenilirlik ve kalite odaklı üretilen Honda Mobil Güç Paketi e: tarafından desteklenen EM1 e: modeli, şarjı dolu bataryası ile 40 km'nin üzerinde menzil imkanı sunuyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) teknolojisi ile sunulan EM1 e: modeli, 1.7 kW güç, 90 Nm tork ve maksimum 45 kilometre hız ile satışa sunuluyor. Güvenli bir sürüş hedefleyen şasisi ile öne çıkan EM1 e: 95 kilogram ağırlığı ile konforlu bir yol tutuş sağlıyor.