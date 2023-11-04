2023-11-04 16:24:11 Japon markadan bir ilk! İki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e: Türkiye’de
Honda’nın Avrupa elektrikli araç alanındaki ilk adımı olan EM1 e: Türkiye pazarına giriş yaptı. Honda’nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e: markanın global elektrifikasyon stratejisi kapsamındaki 2050 karbon nötr hedefinin de önemli bir kilometre taşı olacak. Kurumsal satış hedefi taşıyan Honda EM1 e: metalik beyaz ve siyah renkleri ile 4 Kasım 2023 Cumartesi günü seçili Honda bayilerinde yerini aldı.