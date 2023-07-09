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Teknoloji-Bilişim
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James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

2023-07-09 01:41:40
James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

Teleskobu sayesinde bugüne kadar gördüğümüz en uzak aktif süper kütleli kara deliğin bulunduğunu ilan etti.

#1
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim insanlarına şimdiye kadar birçok gök cisimini keşfetme şansı sundu.

#2
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

İnsanoğlunun ufkunu açmaya devam eden JWST, Kozmik Evrim Erken Yayın Bilimi (CEERS) Araştırması’nın bir parçası olarak, yeni keşifler ortaya koymayı sürdürüyor.

#3
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

Araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde bugüne kadar gördüğümüz en uzak süper kütleli aktif kara deliğin keşfedildiğini açıkladı. Büyük Patlama’dan sadece 570 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen kara deliğin ağırlığının 9 milyon güneş kütlesine eşit olduğu ifade ediliyor.

#4
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

Bilim insanları, teleskop tarafından sağlanan veriler doğrultusunda kara deliğin çok fazla gaz tükettiğini saptamış durumda.

#5
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

durumda. Kara deliğin bu sayede çok sayıda yıldız oluşumuna ev sahipliği yapabileceği de ifade ediliyor. Keşfedilen kara delik hakkında araştırmalar ise devam ediyor.

#6
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

on olarak keşfedilen kara delik 9 milyon güneş kütlesi ile daha önce keşfedilen diğer aktif süper kütleli kara deliklerden çok daha küçük olarak nitelendirilebilir.

#7
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

Aktif süper kütleli kara delikler tipik olarak güneşin kütlesinin 1 milyar katından fazlasına sahip oluyor.

#8
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

Bu da onları çok daha parlak ve tespit edilmesini kolay hâle getiriyor.

#9
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

CEERS Araştırma ekibi, JWST tarafından sağlanan veriler aracılığı ile iki eski kara delik daha buldu.

#10
Foto - James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif

CEERS 746 kara deliği Büyük Patlama’dan 1 milyar yıl sonra oluşurken, CEERS 2782 kara deliğinin ise Büyük Patlama’dan 1,1 milyar yıl sonra oluştuğuna inanılıyor.

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