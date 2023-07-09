2023-07-09 01:41:40 James Webb Uzay Teleskobu’ndan büyük keşif
Teleskobu sayesinde bugüne kadar gördüğümüz en uzak aktif süper kütleli kara deliğin bulunduğunu ilan etti.
Teleskobu sayesinde bugüne kadar gördüğümüz en uzak aktif süper kütleli kara deliğin bulunduğunu ilan etti.
James Webb Uzay Teleskobu (JWST), bilim insanlarına şimdiye kadar birçok gök cisimini keşfetme şansı sundu.
İnsanoğlunun ufkunu açmaya devam eden JWST, Kozmik Evrim Erken Yayın Bilimi (CEERS) Araştırması’nın bir parçası olarak, yeni keşifler ortaya koymayı sürdürüyor.
Araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde bugüne kadar gördüğümüz en uzak süper kütleli aktif kara deliğin keşfedildiğini açıkladı. Büyük Patlama’dan sadece 570 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen kara deliğin ağırlığının 9 milyon güneş kütlesine eşit olduğu ifade ediliyor.
Bilim insanları, teleskop tarafından sağlanan veriler doğrultusunda kara deliğin çok fazla gaz tükettiğini saptamış durumda.
durumda. Kara deliğin bu sayede çok sayıda yıldız oluşumuna ev sahipliği yapabileceği de ifade ediliyor. Keşfedilen kara delik hakkında araştırmalar ise devam ediyor.
on olarak keşfedilen kara delik 9 milyon güneş kütlesi ile daha önce keşfedilen diğer aktif süper kütleli kara deliklerden çok daha küçük olarak nitelendirilebilir.
Aktif süper kütleli kara delikler tipik olarak güneşin kütlesinin 1 milyar katından fazlasına sahip oluyor.
Bu da onları çok daha parlak ve tespit edilmesini kolay hâle getiriyor.
CEERS Araştırma ekibi, JWST tarafından sağlanan veriler aracılığı ile iki eski kara delik daha buldu.
CEERS 746 kara deliği Büyük Patlama’dan 1 milyar yıl sonra oluşurken, CEERS 2782 kara deliğinin ise Büyük Patlama’dan 1,1 milyar yıl sonra oluştuğuna inanılıyor.
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