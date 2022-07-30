James Webb ilk süpernovasını görüntüledi

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Mike Engesser açıklamasında, “Bir belirleme yapmak için daha fazla zaman verisine ihtiyacımız olacak, ancak sahip olduğumuz veriler bir süpernova ile eşleşiyor, bu yüzden çok iyi bir aday” dedi.