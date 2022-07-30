2022-07-30 22:48:34 James Webb ilk süpernovasını görüntüledi
Uzay teleskobu James Webb, 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta olan parlak bir nesne yakaladı.
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Uzay teleskobu James Webb, 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta olan parlak bir nesne yakaladı.
2021’in sonunda fırlatılan ve uzayla ilgili önemli görüntüler sağlayan James Webb Uzay Teleskobu, nihayet ilk süpernovasını yakalamış gibi görünüyor. Araştırmacılar, James Webb’den gelen son görüntülerde oldukça parlak nesnelerin olduğunu fark etti.
James Webb’in süpernovası 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta Süpernova kabaca enerjisi biten Büyük Yıldızların patlamasıdır.
Bir yıldızın yaşam evresinin sonuna gelip patlamasıyla oldukça yüksek bir parlaklık meydana gelir.
James Webb’in de çektiği son görsellerde bu süpernova kalıntılarını yakaladığı düşünülüyor.
Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScI) gökbilimcisi Mike Engesser ve ekibi tarafından fark edilen yeni süpernova, ilk araştırmalara göre 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta.
Yani bu, 3-4 milyar yıl önce meydana gelen bir patlamanın sönen ışığı olduğu anlamına geliyor.
Gökbilimciler süpernovaların kalıntı ışık oldukları için fazla uzun sürmeyeceğine inanıyor, bundan dolayı James Webb’in süpernovalardan birini gözlemlemesi oldukça şanslı olduğuna işaret ediyor.
Ayrıca süpernovanın milyarlarca yıl önce gerçekleştiğini, ancak ışığın uzaydaki “seyahati” zaman aldığı için günümüzde görüldüğünü belirtelim.
Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Mike Engesser açıklamasında, “Bir belirleme yapmak için daha fazla zaman verisine ihtiyacımız olacak, ancak sahip olduğumuz veriler bir süpernova ile eşleşiyor, bu yüzden çok iyi bir aday” dedi.
James Webb Uzay Teleskobu aslında süpernova yakalaması için geliştirilmedi, bundan dolayı parlak nesneyi fark etmesi de araştırmacıları şaşırttı.
Süpernovalar, hem yıldızların yaşam döngülerini hem de evrenin genişlemesini ölçmek için kullanılabilir.
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