James Webb bir ilki başardı

Bunların yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı gezegenin gaz yapıda olduğunu ve hiçbir kayalığa yer vermediğini de belirtti. Bu nedenle de gezegenin yaşanılabilir olmadığı da ortaya çıktı. Ek olarak ajans, gözlemlerin devam ettiğini ve konuyla ilgili bir araştırmanın yolda olduğunu da açıkladı.