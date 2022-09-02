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Teknoloji-Bilişim
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James Webb bir ilki başardı

2022-09-02 01:08:10
James Webb bir ilki başardı

James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş sistemi dışındaki bir gezegeni görüntülemeyi başardı.

#1
Foto - James Webb bir ilki başardı

Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, bugün yeni bir ilki daha gerçekleştirdi.

#2
Foto - James Webb bir ilki başardı

James Webb Uzay Teleskobu ilk kez Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin görüntüsünü yakaladı.

#3
Foto - James Webb bir ilki başardı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) paylaştığı fotoğraftaki bu gezegenin Jüpiterden daha büyük bir kütleye sahip olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - James Webb bir ilki başardı

Öte gezegenin yaşı 15-20 milyon yıl olarak ortaya çıktı 2021 yılının sonlarında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemimizin ötesinde bir gezegenin görüntüsünü çekti.

#5
Foto - James Webb bir ilki başardı

Ortaya çıkan bilgilere göre gezegenin adı ‘HIP 652426 b’ olarak yer alıyor.

#6
Foto - James Webb bir ilki başardı

Ayrıca gezegenin yaşı 15-20 milyon yıl olduğu belirlendi. Genel olarak bakıldığı zaman bu gezegen, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’ya göre daha genç.

#7
Foto - James Webb bir ilki başardı

Gözlemi yöneten Exeter Üniversitesi’nden gök bilimci Sasha Hinkley bu gözlemin astronomi için tarihi bir an olduğunu söyledi. Ayrıca, “James Webb, bize tamamen ulaşamayan yepyeni bir gezegen sınıfına kapı açacak. Böylece onları geniş bir dalga boyu aralığında gözlemleyerek kompozisyonlarını çok daha derinlemesine inceleyebiliriz.”

#8
Foto - James Webb bir ilki başardı

Farklı gezegenleri gözlemlemek, gezegenlerin yer aldığı yıldız sistemindeki yıldızın parlak olması nedeniyle zorlayıcı olur. Ancak bugün gözlemlenen gezegen, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından 100 kat daha uzak bir yerde. Bu sayede James Webb, gezegeni daha iyi ayırt edebiliyor.

#9
Foto - James Webb bir ilki başardı

Daha önce gök bilimciler, yer tabanlı teleskoplarla 20 kadar öte gezegenin görüntüsünü doğrudan elde etti. Ancak bu, Dünya atmosferinin getirdiği gürültüyle mücadele etmek ve gözlemleri daha dar bir görünürlükle sınırlamak anlamına geliyor. Buna karşılık uzayda çekilen görüntüler, gezegenin atmosferinde üretilen ışığın çoğunu oluşturan dalga boylarını da kapsıyor.

#10
Foto - James Webb bir ilki başardı

Bunların yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı gezegenin gaz yapıda olduğunu ve hiçbir kayalığa yer vermediğini de belirtti. Bu nedenle de gezegenin yaşanılabilir olmadığı da ortaya çıktı. Ek olarak ajans, gözlemlerin devam ettiğini ve konuyla ilgili bir araştırmanın yolda olduğunu da açıkladı.

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