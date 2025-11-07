  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun 27 Kasım’da başlaması planlanan Türkiye ziyareti öncesi, Vatikan heyetinin Bursa’daki temasları dikkat çekti. Heyetin, Papa’nın İznik programı öncesinde bölgede incelemelerde bulunması, ziyaretin perde arkasına dair merak uyandırdı. Ziyaretin, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olması da ayrı bir anlam taşıyor.

#1
Foto - İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Mayıs ayında Papalığa seçilen 14. Leo, çok büyük önem atfettiği İznik Konsilinin Hristiyanları birlik olmaya yönlendiren bir pusula olduğunu belirterek, Katolik ve Ortodokslar arasındaki ihtilafların son bulması gerektiğini ifade etmiş ve bölünmeyelim birleşelim çağrısı yapmıştı. Papa Leo’nun bu sözleri İznik üzerinden ‘Haçlı Birliği’ yeniden mi kurulmak isteniyor? sorusunun sorulmasına sebep olmuştu.

#2
Foto - İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

TEVHİD İNANCINDAN SAPMANIN KURUMSALLAŞMASI

#3
Foto - İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Hristiyanlık tarihinde büyük bir kırılma olarak görülen ve radikal kararların alındığı Birinci İznik Konsili, milattan sonra 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanmış, “teslis” yani üçleme inancının temelleri burada resmen kabul edilmişti. ‘Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ meşhur olan bilinen üçleme inancının resmen tanındığı karar, tevhid inancından sapışın kurumsallaştığı bir dönüm noktası olarak tarihe geçti

#4
Foto - İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Bugün aradan geçen 1700 yıla rağmen bu konsilin mirası, İslam dünyasında hâlâ tartışmalı bir tarihî olay olarak görülüyor. Zira o toplantıda alınan kararlar, Hz. İsa’nın peygamberlik vasfını perdeleyen bir inanç dönüşümünün de başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Yaparlar.????

Papa kuduse git

........
TÜM YORUMLARA GİT
Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada ‘Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarı kaçmış hakaret..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!
Gündem

"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!

Yunanistan merkezli savunma sitesi OnAlert’in haberinde görüş ötesi (BVR) taarruz kapasitesine sahip Gökdoğan’ın, özellikle “ateşle ve unut..
Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu
Gündem

Mahkemeden Gezi’ci Tayfun Kahraman kararı: AYM açıkça yetki gaspında bulundu

Gezi Parkı davasında hükümlü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ‘hak ihlali’ ve ‘yeniden yargılama’ kararını değerl..
Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Gündem

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü

İstanbul'da iki çocuk annesi bir kadın, tartıştığı eşi uyurken mutfakta kızdırdığı 3 litre yağı kafasına dökerek yaktı. Ağır yaralanan adam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23