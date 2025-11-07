Haber Merkezi Giriş Tarihi: İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun 27 Kasım’da başlaması planlanan Türkiye ziyareti öncesi, Vatikan heyetinin Bursa’daki temasları dikkat çekti. Heyetin, Papa’nın İznik programı öncesinde bölgede incelemelerde bulunması, ziyaretin perde arkasına dair merak uyandırdı. Ziyaretin, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olması da ayrı bir anlam taşıyor.