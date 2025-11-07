İznik’ten Haçlı Birliği’ne yol mu yapılıyor? Papa’dan önce heyeti geldi

Bugün aradan geçen 1700 yıla rağmen bu konsilin mirası, İslam dünyasında hâlâ tartışmalı bir tarihî olay olarak görülüyor. Zira o toplantıda alınan kararlar, Hz. İsa’nın peygamberlik vasfını perdeleyen bir inanç dönüşümünün de başlangıcı olarak kabul ediliyor.